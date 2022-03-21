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Зеленський: ЗСУ назбивали вже стільки літаків РФ... Що у їхніх пілотів замість розуму? Пустота?

Валентина РоманенкоПонеділок, 21 березня 2022, 23:10
Зеленський: ЗСУ назбивали вже стільки літаків РФ... Що у їхніх пілотів замість розуму? Пустота?
Володимир Зеленський. фото ОП

Президент Володимир Зеленський підбив підсумки 26-го дня повномасштабної війни з Росією, наголосивши, що український народ та ЗСУ стримують наступ окупанта.

Джерело: звернення глави держави

Пряма мова: "Ворог потроху намагається ворушитися. Десь перейти у наступ. Десь захопити нашу дорогу. Десь переправитись через річку. Українська армія – молодці – відбиває ці намагання. І стримує окупантів.

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Цієї доби російські війська завдали удару "градами" по Житомирській області. Вони отримали гідну відповідь.

На Харківщині під Чугуєвом збито черговий ворожий літак. Наші військові вже назбивали стільки російських літаків і гвинтокрилів, що залишається тільки дивуватись: що у їхніх пілотів замість розуму? Невже також пустота?

Я сказав також не випадково, тому, що пустота у них точно замість серця. Замість душі. Замість всього, що робить людей людьми".

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Деталі: Зеленський загадав убитого в Харкові колишнього вʼязня нацистських концтаборів Бориса Романченка.

Наголосив, що в Херсоні окупанти стріляли по людях, які вийшли мирно без зброї на мітинг за свою свободу. "Російські військові навіть не знають, що це таке – мати свободу. Їх нагнали сюди, чесно кажучи, ніби засуджених. Засуджених на смерть, засуджених ганьбу", - зазначив Зеленський.

В Запорізькій області потрапила під обстріл колона з мирними мешканцями. Там було багато дітей. Четверо дітей госпіталізовані. Двоє – у важкому стані.

Президент нагадав, що протягом дня працювали 8 гуманітарних коридорів. Було врятовано 8 тисяч 57 людей.

Зеленський повідомив, що підписав указ про нагородження орденами і медалями 105 наших воїнів (7 з них, на жаль, посмертно). Він подякував кожному з них.

Пряма мова: "Це був день тяжких подій. Тяжких висновків. Але це був ще один день, який наближає нас всіх до нашої перемоги. До миру для нашої держави. Слава Україні!".

Теми: Зеленськийвійна
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