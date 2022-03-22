Зеленський: ЗСУ назбивали вже стільки літаків РФ... Що у їхніх пілотів замість розуму? Пустота?

Президент Володимир Зеленський підбив підсумки 26-го дня повномасштабної війни з Росією, наголосивши, що український народ та ЗСУ стримують наступ окупанта.

Джерело: звернення глави держави

Пряма мова: "Ворог потроху намагається ворушитися. Десь перейти у наступ. Десь захопити нашу дорогу. Десь переправитись через річку. Українська армія – молодці – відбиває ці намагання. І стримує окупантів.

Цієї доби російські війська завдали удару "градами" по Житомирській області. Вони отримали гідну відповідь.

На Харківщині під Чугуєвом збито черговий ворожий літак. Наші військові вже назбивали стільки російських літаків і гвинтокрилів, що залишається тільки дивуватись: що у їхніх пілотів замість розуму? Невже також пустота?

Я сказав також не випадково, тому, що пустота у них точно замість серця. Замість душі. Замість всього, що робить людей людьми".

Деталі: Зеленський загадав убитого в Харкові колишнього вʼязня нацистських концтаборів Бориса Романченка.

Наголосив, що в Херсоні окупанти стріляли по людях, які вийшли мирно без зброї на мітинг за свою свободу. "Російські військові навіть не знають, що це таке – мати свободу. Їх нагнали сюди, чесно кажучи, ніби засуджених. Засуджених на смерть, засуджених ганьбу", - зазначив Зеленський.

В Запорізькій області потрапила під обстріл колона з мирними мешканцями. Там було багато дітей. Четверо дітей госпіталізовані. Двоє – у важкому стані.

Президент нагадав, що протягом дня працювали 8 гуманітарних коридорів. Було врятовано 8 тисяч 57 людей.

Зеленський повідомив, що підписав указ про нагородження орденами і медалями 105 наших воїнів (7 з них, на жаль, посмертно). Він подякував кожному з них.

Пряма мова: "Це був день тяжких подій. Тяжких висновків. Але це був ще один день, який наближає нас всіх до нашої перемоги. До миру для нашої держави. Слава Україні!".