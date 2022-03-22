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Зеленский: ВСУ сбили уже столько самолетов РФ... Что у их пилотов вместо ума? Пустота?

Валентина РоманенкоВторник, 22 марта 2022, 00:10
Владимир Зеленский. фото ОП

Президент Владимир Зеленский подвел итоги 26-го дня полномасштабной войны с Россией, отметив, что украинский народ и ВСУ сдерживают наступление оккупанта.

Источник: обращение главы государства

Прямая речь: "Враг понемногу пытается шевелиться. Где-то перейти в наступление. Где-то захватить нашу дорогу. Где-то переправиться через реку. Украинская армия – молодцы – отбивает эти попытки. И сдерживает оккупантов.

В эти сутки российские войска нанесли удар "градами" по Житомирской области. Они получили достойный ответ.

В Харьковской области под Чугуевым сбит очередной вражеский самолет. Наши военные уже набивали столько российских самолетов и вертолётов, что остается только удивляться: что у их пилотов вместо ума? Неужели тоже пустота?

Я сказал это не случайно, потому что пустота у них точно вместо сердца. Вместо души. Вместо всего, что делает людей людьми".

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Детали: Зеленский вспомнил убитого россяинами в Харькове бывшего узника нацистских концлагерей Бориса Романченко.

Он отметил, что в Херсоне оккупанты стреляли по людям, которые вышли мирно без оружия на митинг за свою свободу. "Российские военные даже не знают, что это такое – иметь свободу. Их нагнали сюда, честно говоря, будто осужденных. Осужденных на смерть, осужденных позор", - отметил Зеленский.

В Запорожской области подверглась обстрелу колонна с мирными жителями. Там было много детей. Четверо детей госпитализированы. Двое – в тяжелом состоянии.

Президент напомнил, что за день сработали 8 гуманитарных коридоров. Были спасены 8 тысяч 57 человек.

Зеленский сообщил, что подписал указ о награждении орденами и медалями 105 наших воинов (7 из них, к сожалению, посмертно). Он поблагодарил каждого из них.

Прямая речь: "Это был день тяжелых событий. Трудных выводов. Но это был еще один день, который приближает нас всех к нашей победе. К миру для нашего государства. Слава Украине!"

Темы: Зеленскийвойна
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