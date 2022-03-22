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Окупанти посилили активність у небі, але ППО не дрімає: мінімум десяток збитих цілей

Валентина РоманенкоВівторок, 22 березня 2022, 00:40

У понеділок Протиповітряна оборона ЗС України знищила один літак два вертольоти, шість БпЛА та кілька крилатих ракет.

Джерело: командування Повітряних сил ЗСУ

Дослівно: "21 березня російські окупанти наростили свою авіаційну присутність в повітряному просторі України.

Окрім застосування багатьох безпілотних літальних апаратів, противник використовує бомбардувальну, штурмову та винищувальну авіацію, крилаті та балістичні ракети на різних напрямках.

Авіацією Повітряних сил здійснено десятки вильотів літаками, із повітряними боями, перехопленнями та ударами по колонах та скупченню техніки рашистів".

Деталі: ППО Повітряних сил знищено чотири БпЛА, два вертольоти та кілька крилатих ракет (уточнюється).

Крім цього ППО Сухопутних військ інформує про ураження одного літака окупантів та двох безпілотників.

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Загалом 21 березня протиповітряною обороною держави знищено:

- 1 літак;

- 2 вертольоти;

- 6 БпЛА ОТР;

- крилаті ракети.

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Теми: війна
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