Оккупанты усилили активность в небе, но ПВО не дремлет: минимум десяток сбитых целей
В понедельник Противовоздушная оборона ВС Украины уничтожила один самолет два вертолета, шесть БПЛА и несколько крылатых ракет.
Источник: командование Воздушных сил ВСУ
Дословно: "21 марта российские оккупанты нарастили свое авиационное присутствие в воздушном пространстве Украины.
Кроме применения многих беспилотных летательных аппаратов, противник использует бомбардировочную, штурмовую и истребительную авиацию, крылатые и баллистические ракеты в разных направлениях.
Авиацией Воздушных сил совершены десятки вылетов самолетами с воздушными боями, перехватами и ударами по колоннам и скоплению техники рашистов".
Детали: ПВО Воздушных сил уничтожено четыре БПЛА, два вертолета и несколько крылатых ракет (уточняется).
Помимо этого ПВО Сухопутных войск информирует о поражении одного самолета оккупантов и двух беспилотников.
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В общей сложности 21 марта противовоздушной обороной государства уничтожено:
- 1 самолет;
- 2 вертолета;
- 6 БпЛА ОТР;
- крылатые ракеты.
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