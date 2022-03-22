Оккупанты усилили активность в небе, но ПВО не дремлет: минимум десяток сбитых целей

В понедельник Противовоздушная оборона ВС Украины уничтожила один самолет два вертолета, шесть БПЛА и несколько крылатых ракет.

Источник: командование Воздушных сил ВСУ

Дословно: "21 марта российские оккупанты нарастили свое авиационное присутствие в воздушном пространстве Украины.

Кроме применения многих беспилотных летательных аппаратов, противник использует бомбардировочную, штурмовую и истребительную авиацию, крылатые и баллистические ракеты в разных направлениях.

Авиацией Воздушных сил совершены десятки вылетов самолетами с воздушными боями, перехватами и ударами по колоннам и скоплению техники рашистов".

Детали: ПВО Воздушных сил уничтожено четыре БПЛА, два вертолета и несколько крылатых ракет (уточняется).

Помимо этого ПВО Сухопутных войск информирует о поражении одного самолета оккупантов и двух беспилотников.

В общей сложности 21 марта противовоздушной обороной государства уничтожено:

- 1 самолет;

- 2 вертолета;

- 6 БпЛА ОТР;

- крылатые ракеты.

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