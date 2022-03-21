Сумщина: Ворог чинить у Тростянецькій громаді справжній геноцид – голова ОВА

У Тростянецькій громаді російські окупанти чинять терор і справжній геноцид.

Джерело: голова Сумської ОВА/ОДА Дмитро Живицький у відеозверненні

Пряма мова: "Окремо хочу зупинитися на ситуації, яка склалася у Тростянецькій громаді, це саме місто Тростянець, це навколишні села… там уже 3-й тиждень продовжується терор російських фашистів. На жаль, вони не зупиняються, вони йдуть на ротацію – приходять нові, більш жорстокі, більш безжалісні, більш безглузді…

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Ми всі разом працюємо, щоб тростянчан звільнити від цієї навали… у Тростянця є, нарешті, шанс бути звільненим.

Те, що відбувається у Тростянецькій громаді, це справжній геноцид, це справжнє блокування населеного пункту, це справжнє терористичне нелюдське ставлення до мирних мешканців…

Сьогодні був угнаний останній автомобіль екстреної медичної допомоги з території Трстянецької центральної допомоги, станція лишилася без жодного транспорту…"

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Деталі: Живицький нагадав, що в ніч на 21 березня стався витік аміаку через ворожі обстріли заводу "Сумихімпром".

Також він повідомив, що продовжуються обстріли Охтирського, Сумського районів.

А Краснопільська громада потерпає від того, що на територію зайшли нові підрозділи військ РФ, які поводять себе ще більш зухвало.