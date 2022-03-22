Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Сумщина: Враг осуществляет в Тростянецкой общине настоящий геноцид – глава ОВА

Ольга ГлущенкоВторник, 22 марта 2022, 00:55
ДМИТРий ЖИВИЦКИЙ, FACEBOOK

В Тростянецкой общине российские оккупанты совершают террор и настоящий геноцид.

Источник: глава Сумской ОВА/ОДА Дмитрий Живицкий в видеообращении

Прямая речь: "Отдельно хочу остановиться на ситуации, которая сложилась в Тростянецкой общине, это город Тростянец, это окрестные села… там уже 3-ю неделю продолжается террор российских фашистов. К сожалению, они не останавливаются, они идут на ротацию – приходят новые, более жестокие, более безжалостные, более бессмысленные…

Мы все вместе работаем, чтобы освободить от этого нашествия… у Тростянца есть, наконец, шанс быть освобожденным.

Происходящее в Тростянецкой общине – это настоящий геноцид, это настоящая блокировка населенного пункта, это настоящее террористическое бесчеловечное отношение к мирным жителям…

Сегодня был угнан последний автомобиль экстренной медицинской помощи с территории Трстянецкой центральной помощи, станция осталась без транспорта…"

Детали: Живицкий напомнил, что в ночь на 21 марта произошла утечка аммиака из-за вражеских обстрелов завода "Сумыхимпром".

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Также он сообщил, что продолжаются обстрелы Ахтырского, Сумского районов.

А Краснопольская община страдает оттого, что на территорию зашли новые подразделения войск РФ, которые ведут себя еще более дерзко.

Темы: Сумская областьвойна
powered by lun.ua
Главное сегодня

Украина и США создали формат совместных переговоров МИД и Минобороны

видеоВ Славутиче есть раненные, но мэра оккупанты отпустили

Байден в Варшаве встретится с Кулебой и Резниковым

видео Российские оккупанты вторглись в Славутич, стреляли на митинге и похитили мэра, позже его отпустили

Оккупанты уже потеряли 117 самолетов и 127 вертолетов - данные Генштаба

Польский генерал: Калининград принадлежит Польше

Все новости...
Сумская область
Из-за обстрелов россиян на Сумщине более суток не удается погасить масштабный пожар
На Сумщине уже вторая колонна врага развернулась и уехала, но ситуация сложная - голова ОВА
В Сумской области захватчики не дают хоронить умерших и погибших – глава ОВА
Последние новости
14:26
Главный флаг Украины опустят из-за ветра
14:06
В Киеве и области отменили анонсированный полуторасуточный комендантский час
13:50
Российская "расконсервированная" техника оказалась разворованной, из 10 танков один рабочий – ГУР
13:47
Армения просит Путина послать больше военных из РФ и говорит о "расследовании" действий миротворцев
13:37
Сообщили о технике оккупанта – удалите чат: рекомендации от ЦПД
13:34
В Варшаве 4 тысячи человек опустились на землю, чтобы призвали Запад защитить Украину
13:31
Дневник харьковчанина: 31 день войны
13:27
Мэр Славутича рассказал, о чем договаривается с оккупантами
13:24
Поверили в себя: Мосбиржа проведет торги всеми российскими акциями
13:16
Цареву "прилетели" новые подозрения и грозит пожизненное заключение
Все новости...