Сумщина: Враг осуществляет в Тростянецкой общине настоящий геноцид – глава ОВА

В Тростянецкой общине российские оккупанты совершают террор и настоящий геноцид.

Источник: глава Сумской ОВА/ОДА Дмитрий Живицкий в видеообращении

Прямая речь: "Отдельно хочу остановиться на ситуации, которая сложилась в Тростянецкой общине, это город Тростянец, это окрестные села… там уже 3-ю неделю продолжается террор российских фашистов. К сожалению, они не останавливаются, они идут на ротацию – приходят новые, более жестокие, более безжалостные, более бессмысленные…

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Мы все вместе работаем, чтобы освободить от этого нашествия… у Тростянца есть, наконец, шанс быть освобожденным.

Происходящее в Тростянецкой общине – это настоящий геноцид, это настоящая блокировка населенного пункта, это настоящее террористическое бесчеловечное отношение к мирным жителям…

Сегодня был угнан последний автомобиль экстренной медицинской помощи с территории Трстянецкой центральной помощи, станция осталась без транспорта…"

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Детали: Живицкий напомнил, что в ночь на 21 марта произошла утечка аммиака из-за вражеских обстрелов завода "Сумыхимпром".

Также он сообщил, что продолжаются обстрелы Ахтырского, Сумского районов.

А Краснопольская община страдает оттого, что на территорию зашли новые подразделения войск РФ, которые ведут себя еще более дерзко.