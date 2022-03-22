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Притиснутий до стіни Путін застосовує агресивну тактику – Байден

Ольга Глущенко Вівторок, 22 березня 2022, 02:12
Байден, фото: Getty Images

Байден прокоментував застосування Росією гіперзвукових ракет "Кинжал" в Україні і назвав це жорсткою дією "притиснутого до стіни Путіна".

Джерело: Байден, цитує CNN

Пряма мова: "І якщо ви помітите, (Росія – ред.) запустила гіперзвукову ракету, тому що це єдине, що вони можуть впевнено зробити. Як ви всі знаєте, це зброя з такою ж боєголовкою, як і будь-яка інша ракета-запуск… за винятком того, що зупинити її майже неможливо. Є причина, чому вони це застосовують".

Деталі: Президент США зазначив, що Путін "притиснутий спиною до стіни". Але чим більше його притискають, тим, на думку Байдена, до агресивнішої тактики може вдатися Путін.

Також очільник Штатів детально розповів про направлену в Україну і регіон військову допомогу.

Зокрема, за його словами, Україна отримала військове обладнання, яке "створює хаос для російських військових,їхніх танків, гелікоптерів та літаків".

Байден повторив попередження про те, що Росія, ймовірно, проведе "операції під фальшивим прапором", включаючи можливість атаки хімічною зброєю в Україні.

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"Коли він (Путін – ред.) починає говорити про щось, що, за його словами, збираються зробити НАТО, Україна чи Сполучені Штати, це означає, що він сам готується це зробити. Я не жартую", – сказав Байден.

Нагадаємо: Американські офіційні особи підтвердили, що Росія ще минулого тижня запустила проти України гіперзвукові ракети.

Теми: БайденСШАПутінвійна
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