Прижатый к стене Путин применяет агрессивную тактику – Байден

Байден прокомментировал применение Россией гиперзвуковых ракет "Кинжал" в Украине и назвал это жестким действием "прижатого к стене Путина".

Источник: Байден, цитирует CNN

Прямая речь: "И если вы заметите, (Россия – ред.) запустила гиперзвуковую ракету, потому что это единственное, что они могут уверенно сделать. Как вы все знаете, это оружие с такой же боеголовкой, как и любая другая ракета-запуск… за исключением того, что остановить ее почти невозможно. Есть причина, почему они это применяют".

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Детали: Президент США отметил, что Путин "прижат спиной к стене". Но чем больше его прижимают, тем, по мнению Байдена, к более агрессивной тактике может прибегнуть Путин.

Также глава Штатов подробно рассказал о направленной в Украину и регион военной помощи.

В частности, по его словам, Украина получила военное оборудование, которое "создает хаос для российских военных, их танков, вертолетов и самолетов".

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Байден повторил предупреждение о том, что Россия, вероятно, проведет "операции под фальшивым флагом", включая возможность атаки химическим оружием в Украине.

"Когда он (Путин – ред.) начинает говорить о чем-то, что, по его словам, собираются сделать НАТО, Украина или Соединенные Штаты, это значит, что он сам готовится это сделать. Я не шучу", – сказал Байден.

Напомним: Американские официальные лица подтвердили, что Россия на прошлой неделе запустила против Украины гиперзвуковые ракеты.