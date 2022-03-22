Поліція: Окупанти застосували в Краматорську фосфорні боєприпаси
Вівторок, 22 березня 2022, 06:10
Росіяни застосували фосфорні боєприпаси в Краматорську (Донецька область).
Джерело: заступник голови Патрульної поліції Олексій Білошицький в FB
Дослівно: "Чергове застосування фосфорних боєприпасів в Краматорську. Заборони і конвенції - то для цивілізованого світу. А орки прийшли асвабаждать. І асвабаждать вони вміють тільки так".
Нагадаємо: Такі боєприпаси містять отруйний білий фосфор. Це можуть бути авіабомби, артилерійські снаряди, ракети, міни, ручні гранати. Женевська конвенція забороняє використання боєприпасів з білим фосфором.
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