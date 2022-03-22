Полиция: Оккупанты применили в Краматорске фосфорные боеприпасы

Россияне применили фосфорные боеприпасы в Краматорске (Донецкая область).

Источник: заместитель председателя Патрульной полиции Алексей Белошицкий в FB

Дословно: "Очередное применение фосфорных боеприпасов в Краматорске. Запреты и конвенции - это для цивилизованного мира. А орки пришли освобождать. И освобождать они умеют только так".

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Напомним: Такие боеприпасы содержат ядовитый белый фосфор. Это могут быть авиабомбы, артиллерийские снаряды, ракеты, мины, ручные гранаты. Женевская конвенция запрещает использование боеприпасов с фосфором.