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Полиция: Оккупанты применили в Краматорске фосфорные боеприпасы

Анастасия КалатурВторник, 22 марта 2022, 05:10

Россияне применили фосфорные боеприпасы в Краматорске (Донецкая область).

Источник: заместитель председателя Патрульной полиции Алексей Белошицкий в FB

Дословно: "Очередное применение фосфорных боеприпасов в Краматорске. Запреты и конвенции - это для цивилизованного мира. А орки пришли освобождать. И освобождать они умеют только так".

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Напомним: Такие боеприпасы содержат ядовитый белый фосфор. Это могут быть авиабомбы, артиллерийские снаряды, ракеты, мины, ручные гранаты. Женевская конвенция запрещает использование боеприпасов с фосфором.

Темы: РосcиявойнаДонецкая область
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