У Росії зупинився єдиний завод, де збирають танки

У Росії призупинили роботу підприємства "Уралвагонзаводу" та Челябинський тракторний завод – там виготовляють та ремонтують танки та іншу броньовану техніку для ЗС РФ.

Джерело: Генштаб ЗСУ, Defense Express

Деталі: Робота зупинена через відсутність потрібних компонентів іноземного виробництва.

Як пише Defense Express, "Уралвагонзавод" - єдине російське підприємство, яке здійснює серійне збирання танків, як на потреби російської армії, так і на експорт.