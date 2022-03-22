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У Росії зупинився єдиний завод, де збирають танки

Анастасія КалатурВівторок, 22 березня 2022, 05:35
У Росії зупинився єдиний завод, де збирають танки
ФОТО: GETTY

У Росії призупинили роботу підприємства "Уралвагонзаводу" та Челябинський тракторний завод – там  виготовляють та ремонтують танки та іншу броньовану техніку для  ЗС РФ.

Джерело: Генштаб ЗСУ, Defense Express

Деталі: Робота зупинена через відсутність потрібних компонентів іноземного виробництва.

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Як пише Defense Express, "Уралвагонзавод" - єдине російське підприємство, яке здійснює серійне збирання танків, як на потреби  російської армії, так і на експорт.

Теми: Росія
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