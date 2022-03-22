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В России остановился единственный завод, где собирают танки

Анастасия КалатурВторник, 22 марта 2022, 05:35
В России остановился единственный завод, где собирают танки
ФОТО: GETTY

В России приостановили работу предприятия "Уралвагонзавода" и Челябинский тракторный завод – там производят и ремонтируют танки и другую бронированную технику для ВС РФ.

Источник: Генштаб ВСУ, Defense Express

Детали: Работа приостановлена из-за отсутствия необходимых компонентов иностранного производства.

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Как пишет Defense Express, "Уралвагонзавод" - единственное российское предприятие, осуществляющее серийный сбор танков, как на нужды российской армии, так и на экспорт.

Темы: Росcия
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