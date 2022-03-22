Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зведення Генштабу: У окупантів залишилося боєприпасів та їжі на три дні

Анастасія КалатурВівторок, 22 березня 2022, 06:00

Російські окупанти  мають запаси боєприпасів та продовольства не більше ніж на три дні.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Аналогічна ситуація з пальним. Не вдалося організувати  трубопровідне сполучення.

Реклама:

Суттєвих змін в положені та характері дій сил оборони не було. На Донецькому та Луганському напрямках противник намагається  просунутись та закріпитись, але успіху там нема.

ЗСУ відбили 13 атак ворога та знищили 14 танків, 8 БМП, 2 МТЛБ, 3 артилерійські системи і 4 автомобілі. ППО уразила 2 повітряні цілі противника. Втрати особового складу ворога - близько 300 осіб.  Оборонці Маріуполя знищили патрульний катер "Раптор" та комплекс радіоелектронної боротьби "Леєр-3".

Росіяни продовжують проводити агресивну пропаганду, націлену на військових Білорусі, про необхідність воювати з Україною.

ВІДЕО ДНЯ

На тимчасово окупованих територіях Луганської області вороги надалі проводять хаотичну мобілізацію "громадян" "ЛНР". При цьому, значна частина жителів не підтримує політику окупантів, не має бажання брати до рук зброю та переховується від представників окупаційної влади.  З людьми, що мають російські паспорти, підписуються контракти, хто має лише паспорт псевдореспубліки – той  оформлюється як доброволець.

Теми: війнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоАвтобус з України із 53 пасажирами перекинувся у Словаччині – ЗМІ

відеоБПЛА атакували військовий аеродром у Ростовській області – ЗМІ

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Усі новини...
війна
У США побачили "помітний прогрес" контрнаступу на півдні
Китай не пускає російських туристів всупереч домовленостям про безвіз
За добу окупанти завдали 4 ракетних і 30 авіаударів – Генштаб
Останні новини
12:18
Аналіз крові може визначати біомаркери суїцидальних думок – дослідження
12:04
У Туреччині розповіли, чого чекають від Швеції для вступу в НАТО
11:50
У Сербії проходять позачергові парламентські вибори
11:39
Путін погрожує Фінляндії проблемами
11:27
Без домашнього інтернету "Київстар" залишаються 2% користувачів, найбільше - в Києві
11:14
У Польщі в бік України черга з понад 2 тисяч вантажівок – ДПСУ
10:58
Вчені встановили причину блювання та нудоти протягом всієї вагітності
10:45
Росія "виборами" на окупованих територіях сподівається легітимізувати вторгнення – розвідка Британії
10:27
Росіяни збільшили активність артилерії на Таврійському напрямку
10:22
В Японії знайшли рештки стародавньої істоти – "блакитного дракона", аналогів якому немає у світі
Усі новини...
Реклама: