Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Зведення Генштабу: У окупантів залишилося боєприпасів та їжі на три дні

Анастасія КалатурВівторок, 22 березня 2022, 07:00

Російські окупанти  мають запаси боєприпасів та продовольства не більше ніж на три дні.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Аналогічна ситуація з пальним. Не вдалося організувати  трубопровідне сполучення.

Суттєвих змін в положені та характері дій сил оборони не було. На Донецькому та Луганському напрямках противник намагається  просунутись та закріпитись, але успіху там нема.

ЗСУ відбили 13 атак ворога та знищили 14 танків, 8 БМП, 2 МТЛБ, 3 артилерійські системи і 4 автомобілі. ППО уразила 2 повітряні цілі противника. Втрати особового складу ворога - близько 300 осіб.  Оборонці Маріуполя знищили патрульний катер "Раптор" та комплекс радіоелектронної боротьби "Леєр-3".

Росіяни продовжують проводити агресивну пропаганду, націлену на військових Білорусі, про необхідність воювати з Україною.

На тимчасово окупованих територіях Луганської області вороги надалі проводять хаотичну мобілізацію "громадян" "ЛНР". При цьому, значна частина жителів не підтримує політику окупантів, не має бажання брати до рук зброю та переховується від представників окупаційної влади.  З людьми, що мають російські паспорти, підписуються контракти, хто має лише паспорт псевдореспубліки – той  оформлюється як доброволець.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Теми: війнаРосія
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Радбез ООН провалив голосування за резолюцію щодо України, подану Росією

Anonymous зламали Центробанк Росії

"Ворог готує хімічні атаки" – ЦПД

“Навіть якщо треба депортувати півміста”: РФ планує “великий терор” у Херсоні — ЗМІ

Зеленський закликав світ підтримати Україну

Верещук розповіла про ймовірний обмін моряків з острова Зміїний

Усі новини...
війна
У РФ оштрафували активістку за плакат "Фашизм не пройде"
Україна може оточити росіян у Бучі та Ірпені - розвідка Британії
Геноцид та військові злочини: польський Сейм прийняв резолюцію про агресію РФ
Останні новини
08:18
Гіркін повідомив про смерть свого тестя на війні в Україні
08:08
Росія відкрито пригрозила використанням ядерної зброї у разі "провокації НАТО"
07:50
Рубіжне: В місті бої, четверо загиблих
07:50
Росія випустила по Україні понад 1200 ракет, в неї їх ще багато – Пентагон
07:45
Пентагон: Вище військове керівництво РФ відмовилося спілкуватися з колегами зі США
07:20
Японія думає про нові санкції для РФ та додаткову допомогу для України
07:10
З-за кордону до Збройних Сил. Думки про перспективу розвитку подій в Україні і навколо – капітан запасу ЗСУ
07:01
У Латвії чоловіка засудили до 5 років за шпигунство для Росії
06:53
Зведення за добу: ЗСУ спиняють загарбників на всіх напрямах
06:25
Мер Франківська обіцяє 10 тисяч гривень викривальникам паліїв трави
Усі новини...