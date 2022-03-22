Сводка Генштаба: У оккупантов осталось боеприпасов и еды на три дня

У российских оккупантов есть запасы боеприпасов и продовольствия не более чем на три дня.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Аналогичная ситуация с горючим. Не удалось организовать трубопроводное сообщение.

Существенных изменений в положении и характере действий сил обороны не было. На Донецком и Луганском направлениях противник пытается продвинуться и закрепиться, но успеха там нет.

ВСУ отбили 13 атак врага и уничтожили 14 танков, 8 БМП, 2 МТЛБ, 3 артиллерийские системы и 4 автомобиля. ПВО поразила две воздушные цели противника. Потери личного состава врага - около 300 человек. Защитники Мариуполя уничтожили патрульный катер "Раптор" и комплекс радиоэлектронной борьбы "Лейер-3".

Россияне продолжают проводить агрессивную пропаганду, нацеленную на военных Беларуси, о необходимости воевать с Украиной.

На временно оккупированных территориях Луганской области враги проводят хаотическую мобилизацию "граждан" "ЛНР". При этом значительная часть жителей не поддерживает политику оккупантов, не хочет брать в руки оружие и скрывается от представителей оккупационных властей. С людьми, имеющими российские паспорта, подписываются контракты, у которых только паспорт псевдореспублики – тот оформляется как доброволец.