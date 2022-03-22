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Британська розвідка: РФ використала гіперзвукові ракети, щоб відвернути увагу від браку прогресу

"Європейська правда"Вівторок, 22 березня 2022, 06:01

У Міністерстві оборони Великої Британії заявили, що нібито використання Росією гіперзвукових ракет, ймовірно, має на меті "відвернути увагу від відсутності прогресу" в наземній кампанії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Мінстерство оборони Британії у Twitter.

Протягом останніх кількох днів Росія заявила, що випустила гіперзвукові ракети по цілях у Західній Україні.

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Російські чиновники стверджують, що ракета "Кинжал" може вражати цілі на відстані до 2000 км зі швидкістю понад 6000 км/год.

Проте Міністерство оборони Великої Британії оцінює, що ракети навряд чи "істотно вплинуть на результат" російської кампанії в Україні.

Як повідомлялося, Сполучені Штати не можуть підтвердити або спростувати заяви Росії, що вона використовує гіперзвукові ракети "Кинжал" у війні проти України.

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