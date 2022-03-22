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Британская разведка: РФ использовала гиперзвуковые ракеты, чтобы отвлечь внимание от отсутствия прогресса

"Европейская правда"Вторник, 22 марта 2022, 07:01

В Министерстве обороны Великобритании заявили, что якобы использование Россией гиперзвуковых ракет, вероятно, преследует цель "отвлечь внимание от отсутствия прогресса" в наземной кампании.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Министерство обороны Британии в Twitter.

В последние несколько дней Россия заявила, что выпустила гиперзвуковые ракеты по целям в Западной Украине.

Российские чиновники утверждают, что ракета "Кинжал" может поражать цели на расстоянии до 2000 км со скоростью более 6000 км/ч.

Тем не менее, Министерство обороны Великобритании оценивает, что ракеты вряд ли "существенно повлияют на результат" российской кампании в Украине.

Как сообщалось, Соединенные Штаты не могут подтвердить или опровергнуть заявления России, что она использует гиперзвуковые ракеты "Кинжал" в войне против Украины

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