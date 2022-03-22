Подоляк: Переговори з росіянами йдуть постійно, тяжко ламаються стереотипи 

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, який бере участь у переговорах української та російської делегацій щодо миру, розповів, що переговори онлайн тривають щодня і що Україна не йде на поступки в питаннях територіальної цілісності.

Джерело: Подоляк в інтерв’ю BBC

Пряма мова: "Переговори в онлайні тривають постійно, є багато спірних питань, адже президент чітко висловив свою позицію стосовно територіальної цілісності, принципових гарантій безпеки - тобто того, що для нас є важливими аспектами. Переговори постійно йдуть у форматі онлайн, є багато консультативних груп, які залучені до цього процесу…

Структура переговорів дійсно складна. Є переговорна група, яку всі знають, а є багато груп, які працюють у різних форматах. Є політичні радники, і це не тільки російські чи українські, з нашого боку – це Андрій Єрмак, який працює з політичними радниками з інших країн, які можуть бути країнами-гарантами…

Політичні радники активно працюють у консультаційному режимі. Крім того, є юридичні групи, які мають усе вивірити. Також є консультативні групи, які аналізують, наскільки це буде сприйматися українським суспільством".

Деталі: Подоляк наголосив, що між делегаціями є домовленість не обговорювати напрацювання "документа" до того часу, поки не буде узгоджена компромісна позиція, яка може бути оприлюднена.

За його словами, "російська сторона часто вкидає якісь свої історії", щоб створити психологічний тиск на українську сторону і спровокувати конфлікт в українському суспільстві.

Пряма мова: "Є позиція РФ – вона пропагандистська, вони самі себе загнали в якусь ілюзію того, як побудований світ. І є позиція України, яку публічно озвучив президент Зеленський: територіальна цілісність і суверенітет є для нас ключовими цінностями. Крапка.

Що стосується самого переговорного процесу – для цього він і триває, щоб знайти, де ми можемо і до чого домовитися. Якщо не зможемо домовитись, так і скажемо.

Але поки що переговорний процес триває і будь-яке необережне слово, яке буде сказано... Це дуже важкий процес. І зараз заради хайпу сказати якісь слова – це погано, неправильно.

Президент чітко сказав, що територіальна цілісність і суверенітет – це основа основ держави, і я не бачу сенсу проговорювати позиції РФ. Вони можуть заявляти будь-що. Це їхня позиція. Питання в нашій позиції, а наша позиція обстоюються на полях битв. Україна не йде ні на які поступки, бо це наша свобода і наша цілісність".

Деталі: Подоляк додав, що не знає, до чого готова РФ.

Але йому здається, що росіяни погано розуміють сучасний світ і Україну, через слабку аналітику перед війною "вони припустилися фатальних помилок", бо неправильно оцінювали і свої ресурси, і ресурси України.

"У них дуже тяжко йде цей злам стереотипів, в яких вони жили протягом 8 років. Виходячи з цієї пропагандистської ілюзії, вони прийняли свої фатальні рішення і досі не можуть собі сказати: ми були неправі. Це складно, це впливає на переговорний процес, тому що треба реальний світ оцінювати більш адекватно і більш прагматично", – сказав радник голови ОПУ.

За словами Подоляка, 25 днів війни і стійкості України привели росіян "до більш адекватного сприйняття реальності".

"Я не скажу що вони остаточно розуміють, де, хто і на якому місці перебуває, але це дозволяє нам більш-менш вести діалог", – сказав він.