Черговий раунд переговорів України та РФ тривав півтори години. Далі працюють групи

Переговори офіційних делегацій України та Росії 21 березня тривали півтори години. Далі весь день працюватимуть робочі групи.

Джерело: Член української делегації та голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в розмові з кореспондентом УП

Пряма мова: "Зустріч (в онлайні – УП) була вже. З 10.30 до 12 була офіційна делегація. Далі пішли знову робочі групи. Сьогодні працюємо весь день".

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Деталі: Наразі додаткової інформації про хід переговорів Арахамія не надав.

Варто зазначити, що переговори між Україною та Росією відбуваються кожного дня на рівні експертних груп.

Що передувало: Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков повідомив іншим країнам, що важливо зробити Україну "зговірливішою".