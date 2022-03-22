Подоляк: Переговоры с россиянами идут постоянно, тяжело ломаются стереотипы

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, участвующий в переговорах украинской и российской делегаций о мире, рассказал, что переговоры онлайн продолжаются ежедневно и что Украина не идет на уступки в вопросах территориальной целостности.

Источник: Подоляк в интервью BBC

Прямая речь: "Переговоры в онлайне идут постоянно, есть много спорных вопросов, ведь президент четко высказал свою позицию относительно территориальной целостности, принципиальных гарантий безопасности – то есть того, что для нас важные аспекты. Переговоры постоянно идут в формате онлайн, есть много консультативных групп, которые вовлечены в этот процесс…

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Структура переговоров действительно сложна. Есть переговорная группа, которую все знают, а есть много групп, работающих в разных форматах. Есть политические советники, и это не только российские или украинские, с нашей стороны – это Андрей Ермак, работающий с политическими советниками из других стран, которые могут быть странами-гарантами…

Политические советники активно работают в консультационном режиме. Кроме того, есть юридические группы, которые должны все выверить. Также есть консультативные группы, которые анализируют, как это будет восприниматься украинским обществом".

Детали: Подоляк подчеркнул, что между делегациями есть договоренность не обсуждать наработку "документа" до тех пор, пока не будет согласована компромиссная позиция, которая может быть обнародована.

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По его словам, "российская сторона часто вбрасывает какие-то свои истории", чтобы создать психологическое давление на украинскую сторону и спровоцировать конфликт в украинском обществе.

Прямая речь: "Есть позиция РФ – она пропагандистская, они сами себя загнали в некую иллюзию того, как устроен мир. И есть позиция Украины, которую публично озвучил президент Зеленский: территориальная целостность и суверенитет являются для нас ключевыми ценностями. Точка.

Что касается самого переговорного процесса – для этого он продолжается, чтобы найти, где мы можем и до чего договориться. Если мы не сможем договориться, так и скажем.

Но пока переговорный процесс продолжается и любое неосторожное слово, сказанное... Это очень трудный процесс. И сейчас ради хайпа сказать какие-то слова – это плохо, неправильно.

Президент ясно сказал, что территориальная целостность и суверенитет – это основа основ государства, и я не вижу смысла проговаривать позиции РФ. Они могут заявлять что угодно. Это их позиция. Вопросы в нашей позиции, а наша позиция отстаиваются на полях сражений. Украина не идет ни на какие уступки, потому что это наша свобода и наша цельность".

Детали: Подоляк добавил, что не знает, к чему готова РФ.

Но ему кажется, что россияне плохо понимают современный мир и Украину, из-за слабой аналитики перед войной "они допустили фатальные ошибки", потому что неправильно оценивали и свои ресурсы, и ресурсы Украины.

"У них очень тяжело идет эта ломка стереотипов, в которых они жили в течение 8 лет. Исходя из этой пропагандистской иллюзии, они приняли свои фатальные решения и до сих пор не могут себе сказать: мы были неправы. Это сложно, это влияет на переговорный процесс, потому что нужно реальный мир оценивать более адекватно и прагматично", – сказал советник главы ОПУ.

По словам Подоляка, 25 дней войны и устойчивости Украины привели россиян "к более адекватному восприятию реальности".

"Я не скажу, что они окончательно понимают, где, кто и на каком месте находится, но это позволяет нам более-менее вести диалог", – сказал он.