ЗМІ: В Ізраїлі доручили готувати візит прем'єра Беннета до Києва

Ізраїльський прем'єр-міністр Нафталі Беннет попросив службу безпеки Ізраїлю "Шабак" підготуватися до його можливого візиту до Києва для переговорів щодо припинення вогню.

Джерело: The Times of Israel з посиланням на Ynet

Деталі: Співробітники служби безпеки Ізраїлю вважають, що такий візит стане "кошмаром" у плані безпеки, враховуючи російські бомбардування.

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Згідно з повідомленням, ізраїльські офіційні особи повідомили українських колегам, що Беннет не поїде "для фотосесії" і приїде тільки в тому разі, якщо Україна та Росія близькі до досягнення угоди, щоб допомогти їм дійти до фінішу.

Розмови про можливу поїздку посилилися у вихідні дні.

У канцелярії прем'єр-міністра сказали, що не можуть одразу коментувати повідомлення.

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Нагадаємо: Беннет вже відвідав президента Росії Володимира Путіна у Москві.