СМИ: В Израиле поручили готовить визит премьера Беннета в Киев
Израильский премьер-министр Нафтали Беннет попросил службу безопасности Израиля "Шабак" подготовиться к его возможному визиту в Киев для переговоров по прекращению огня.
Источник: The Times of Israel со ссылкой на Ynet
Детали: Сотрудники службы безопасности Израиля считают, что такой визит станет "кошмаром" в плане безопасности, учитывая российские бомбардировки.
Согласно сообщению, израильские официальные лица сообщили украинским коллегам, что Беннет не поедет "для фотосессии" и приедет только в том случае, если Украина и Россия близки к достижению соглашения, чтобы помочь им дойти до финиша.
Разговоры о возможной поездке усилились в выходные дни.
В канцелярии премьер-министр сказали, что не могут сразу комментировать сообщения.
Напомним: Беннет уже посетил президента России Владимира Путина в Москве.