СМИ: В Израиле поручили готовить визит премьера Беннета в Киев

Израильский премьер-министр Нафтали Беннет попросил службу безопасности Израиля "Шабак" подготовиться к его возможному визиту в Киев для переговоров по прекращению огня.

Источник: The Times of Israel со ссылкой на Ynet

Детали: Сотрудники службы безопасности Израиля считают, что такой визит станет "кошмаром" в плане безопасности, учитывая российские бомбардировки.

Согласно сообщению, израильские официальные лица сообщили украинским коллегам, что Беннет не поедет "для фотосессии" и приедет только в том случае, если Украина и Россия близки к достижению соглашения, чтобы помочь им дойти до финиша.

Разговоры о возможной поездке усилились в выходные дни.

В канцелярии премьер-министр сказали, что не могут сразу комментировать сообщения.

Напомним: Беннет уже посетил президента России Владимира Путина в Москве.