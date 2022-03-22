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СМИ: В Израиле поручили готовить визит премьера Беннета в Киев

Анастасия КалатурВторник, 22 марта 2022, 08:10
ФОТО: GETTY

Израильский премьер-министр Нафтали Беннет попросил службу безопасности Израиля "Шабак" подготовиться к его возможному визиту в Киев для переговоров по прекращению огня.

Источник: The Times of Israel со ссылкой на Ynet

Детали: Сотрудники службы безопасности Израиля считают, что такой визит станет "кошмаром" в плане безопасности, учитывая российские бомбардировки.

Согласно сообщению, израильские официальные лица сообщили украинским коллегам, что Беннет не поедет "для фотосессии" и приедет только в том случае, если Украина и Россия близки к достижению соглашения, чтобы помочь им дойти до финиша.

Разговоры о возможной поездке усилились в выходные дни.

В канцелярии премьер-министр сказали, что не могут сразу комментировать сообщения.

Напомним: Беннет уже посетил президента России Владимира Путина в Москве.

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Темы: РосcияИзраильпереговоры
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