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У мерії Новосибірська змушують заощаджувати папір

Роман ПетренкоВівторок, 22 березня 2022, 08:56

Помічників депутатів міськради російського Новосибірська закликали заощаджувати папір, який подорожчав після початку війни проти України.

Джерело: місцеве видання Tayga.info з посиланням на документ

Деталі: Спікер міськради Новосибірська Дмитро Асанцев (путінська партія "ЄР") направив помічникам депутатів власне розпорядження про "економію паперу у раді депутатів".

 

Довідка: Ціни на папір у Росії зростають з початку війни.

На тлі цих новин всеросійські перевірочні роботи для школярів перенесли на осінь.

Нагадаємо: У Кремлі розглянуть можливість відмови від прямих виборів губернаторів "через економічну ситуацію, що складається".

Теми: РосіясанкціїПутін
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