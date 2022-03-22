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У мерії Новосибірська змушують заощаджувати папір

Роман ПетренкоВівторок, 22 березня 2022, 07:56
У мерії Новосибірська змушують заощаджувати папір

Помічників депутатів міськради російського Новосибірська закликали заощаджувати папір, який подорожчав після початку війни проти України.

Джерело: місцеве видання Tayga.info з посиланням на документ

Деталі: Спікер міськради Новосибірська Дмитро Асанцев (путінська партія "ЄР") направив помічникам депутатів власне розпорядження про "економію паперу у раді депутатів".

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Довідка: Ціни на папір у Росії зростають з початку війни.

На тлі цих новин всеросійські перевірочні роботи для школярів перенесли на осінь.

Нагадаємо: У Кремлі розглянуть можливість відмови від прямих виборів губернаторів "через економічну ситуацію, що складається".

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Теми: РосіясанкціїПутін
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