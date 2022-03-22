У мерії Новосибірська змушують заощаджувати папір
Вівторок, 22 березня 2022, 07:56
Помічників депутатів міськради російського Новосибірська закликали заощаджувати папір, який подорожчав після початку війни проти України.
Джерело: місцеве видання Tayga.info з посиланням на документ
Деталі: Спікер міськради Новосибірська Дмитро Асанцев (путінська партія "ЄР") направив помічникам депутатів власне розпорядження про "економію паперу у раді депутатів".
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Довідка: Ціни на папір у Росії зростають з початку війни.
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