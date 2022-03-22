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В мэрии Новосибирска заставляют экономить бумагу

Роман ПетренкоВторник, 22 марта 2022, 08:56

Помощников депутатов горсовета российского Новосибирска призвали экономить бумагу, которая подорожала после начала войны против Украины.

Источник: местное издание Tayga.info со ссылкой на документ

Детали: Спикер горсовета Новосибирска Дмитрий Асанцев (путинская партия "ЕР") направил помощникам депутатов собственное распоряжение об "экономии бумаги в совете депутатов".

 

Справка: Цены на бумагу в России растут с начала войны.

На фоне этих новостей всероссийские проверочные работы для школьников перенесли на осень.

Напомним: В Кремле рассмотрят возможность отказа от прямых выборов губернаторов "из-за складывающейся экономической ситуации", сообщают росСМИ.

Темы: РосcиясанкцииПутин
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