В мэрии Новосибирска заставляют экономить бумагу

Помощников депутатов горсовета российского Новосибирска призвали экономить бумагу, которая подорожала после начала войны против Украины.

Источник: местное издание Tayga.info со ссылкой на документ

Детали: Спикер горсовета Новосибирска Дмитрий Асанцев (путинская партия "ЕР") направил помощникам депутатов собственное распоряжение об "экономии бумаги в совете депутатов".

Справка: Цены на бумагу в России растут с начала войны.

На фоне этих новостей всероссийские проверочные работы для школьников перенесли на осень.

Напомним: В Кремле рассмотрят возможность отказа от прямых выборов губернаторов "из-за складывающейся экономической ситуации", сообщают росСМИ.