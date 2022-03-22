В мэрии Новосибирска заставляют экономить бумагу
Вторник, 22 марта 2022, 07:56
Помощников депутатов горсовета российского Новосибирска призвали экономить бумагу, которая подорожала после начала войны против Украины.
Источник: местное издание Tayga.info со ссылкой на документ
Детали: Спикер горсовета Новосибирска Дмитрий Асанцев (путинская партия "ЕР") направил помощникам депутатов собственное распоряжение об "экономии бумаги в совете депутатов".
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Справка: Цены на бумагу в России растут с начала войны.
На фоне этих новостей всероссийские проверочные работы для школьников перенесли на осень.
Напомним: В Кремле рассмотрят возможность отказа от прямых выборов губернаторов "из-за складывающейся экономической ситуации", сообщают росСМИ.
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