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Генштаб озвучив втрати Росії на 22 березня: 15300 вояк, тисяча машин, 99 літаків

Валентина РоманенкоВівторок, 22 березня 2022, 10:07
Генштаб озвучив втрати Росії на 22 березня: 15300 вояк, тисяча машин, 99 літаків

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії склали – понад 15 тисяч військових, більше пів тисячі танків, 99 літаків.

Джерело: дані Генштабу

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.03 орієнтовно склали:

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  • особового складу - близько 15300 осіб,
  • танків ‒ 509 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 1556 од,
  • артилерійських систем – 252 од,
  • РСЗВ - 80 од,
  • засоби ППО - 45 од,
  • літаків – 99 од,
  • гелікоптерів – 123 од,
  • автомобільної техніки - 1000 од,
  • кораблі /катери - 3 од,
  • цистерн з ПММ - 70,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 35,
  • спеціальна техніка - 15.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Теми: війна
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