Генштаб озвучив втрати Росії на 22 березня: 15300 вояк, тисяча машин, 99 літаків
Вівторок, 22 березня 2022, 10:07
Від початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії склали – понад 15 тисяч військових, більше пів тисячі танків, 99 літаків.
Джерело: дані Генштабу
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.03 орієнтовно склали:
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- особового складу - близько 15300 осіб,
- танків ‒ 509 од,
- бойових броньованих машин ‒ 1556 од,
- артилерійських систем – 252 од,
- РСЗВ - 80 од,
- засоби ППО - 45 од,
- літаків – 99 од,
- гелікоптерів – 123 од,
- автомобільної техніки - 1000 од,
- кораблі /катери - 3 од,
- цистерн з ПММ - 70,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 35,
- спеціальна техніка - 15.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.