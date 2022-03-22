Генштаб озвучил потери России на 22 марта: 15300 вояк, тысяча машин, 99 самолетов
Вторник, 22 марта 2022, 10:07
С начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили – более 15 тысяч военных, более полутысячи танков, 99 самолетов.
Источник: данные Генштаба
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 22.03 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 15300 человек,
- танков ‒ 509 ед,
- боевых бронированных машин ‒ 1556 ед,
- артиллерийских систем – 252 ед,
- РСЗО - 80 ед,
- средства ПВО - 45 ед,
- самолетов – 99 ед,
- вертолетов – 123 ед,
- автомобильной техники - 1000 ед,
- корабли /катера - 3 ед,
- цистерн с ГСМ – 70,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 35,
- специальная техника – 15.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.