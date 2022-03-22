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Генштаб озвучил потери России на 22 марта: 15300 вояк, тысяча машин, 99 самолетов

Валентина РоманенкоВторник, 22 марта 2022, 10:07
Генштаб озвучил потери России на 22 марта: 15300 вояк, тысяча машин, 99 самолетов

С начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили – более 15 тысяч военных, более полутысячи танков, 99 самолетов.

Источник: данные Генштаба

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 22.03 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 15300 человек,
  • танков ‒ 509 ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 1556 ед,
  • артиллерийских систем – 252 ед,
  • РСЗО - 80 ед,
  • средства ПВО - 45 ед,
  • самолетов – 99 ед,
  • вертолетов – 123 ед,
  • автомобильной техники - 1000 ед,
  • корабли /катера - 3 ед,
  • цистерн с ГСМ – 70,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 35,
  • специальная техника – 15.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Темы: война
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