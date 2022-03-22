Генштаб озвучил потери России на 22 марта: 15300 вояк, тысяча машин, 99 самолетов

С начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили – более 15 тысяч военных, более полутысячи танков, 99 самолетов.

Источник: данные Генштаба

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 22.03 ориентировочно составили:

Реклама:

личного состава – около 15300 человек,

танков ‒ 509 ед,

боевых бронированных машин ‒ 1556 ед,

артиллерийских систем – 252 ед,

РСЗО - 80 ед,

средства ПВО - 45 ед,

самолетов – 99 ед,

вертолетов – 123 ед,

автомобильной техники - 1000 ед,

корабли /катера - 3 ед,

цистерн с ГСМ – 70,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 35,

специальная техника – 15.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.