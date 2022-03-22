Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Головред російської "Нової газети" продає нобелівську медаль, щоб допомогти українцям

Роман ПетренкоВівторок, 22 березня 2022, 11:33
МУРАТОВ, ФОТО: ТАСС

Головний редактор російської "Нової газети" Дмитро Муратов передає нобелівську медаль на користь українських біженців.

Джерело: "Нова газета"

Пряма мова Муратова: "Що можемо ми: поділитися з мирними біженцями, пораненими та хворими дітьми, які потребують термінового лікування, тим, що нам дороге і цінне для інших.

"Нова газета" і я вирішили передати нобелівську медаль премії миру 2021 року до фонду допомоги українським біженцям. Їх (біженців – ред.) вже понад 10 мільйонів.

Прошу відгукнутися аукціонні будинки, які виставлять на торги цю відому світові нагороду".

Деталі: Він вимагає негайно:

  • припинити вогонь;
  • обміняти полонених;
  • повернути тіла загиблих;
  • надати гуманітарні коридори та допомогу;
  • забезпечити біженців.
 

Нагадаємо: 24 лютого, у перший день війни, Муратов розповів, що видання "Нової газети" вийде українською мовою на знак протесту проти війни, яку розв'язала РФ.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Теми: РосіямедіавійнаНобелівська премія
powered by lun.ua
Головне сьогодні

На ЧАЕС змогли частково замінити персонал, який був у заручниках у росіян

фото Захисники звільнили Гусарівку на Харківщині

Нафтобаза в Дубно знищена вщент після ракетного удару – ОДА

Зведення Генштабу: На двох напрямках ЗСУ відбили 7 ворожих атак

"Нагірного Карабаху" не існує: Азербайджан нагадав Росії, чия це територія

Подоляк розповів, коли переговори з РФ підуть легше 

Усі новини...
Росія
У РФ оштрафували активістку за плакат "Фашизм не пройде"
Геноцид та військові злочини: польський Сейм прийняв резолюцію про агресію РФ
“Навіть якщо треба депортувати півміста”: РФ планує “великий терор” у Херсоні — ЗМІ
Останні новини
13:23
Росія переміщує частину військ у Білорусь - зведення Генштабу
13:19
США не мають стратегії зміни режиму в Росії – Блінкен
13:11
Найбільші банки Японії зупинили доларові операції зі "Сбєрбанком"
13:10
На Запоріжжі заборонили рух маломірних суден і рибальство на Дніпрі і водосховищах
12:57
Німеччина зареєструвала понад 260 тисяч біженців з України
12:53
Як припинити турбуватися і почати ненавидіти – Михайло Кригель
12:50
Війна Росії та України призведе до голоду на Близькому Сході – голова МВФ
12:49
За період війни руйнувань зазнали майже 50% громад Київщини
12:25
​​Путін може спробувати нав’язати Україні "корейський" сценарій – глава ГУР
12:23
У Москві "занепокоїлись" напругою у Карабаху, Баку у відповідь висловив претензії Кремлю
Усі новини...