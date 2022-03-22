Головред російської "Нової газети" продає нобелівську медаль, щоб допомогти українцям

Головний редактор російської "Нової газети" Дмитро Муратов передає нобелівську медаль на користь українських біженців.

Джерело: "Нова газета"

Пряма мова Муратова: "Що можемо ми: поділитися з мирними біженцями, пораненими та хворими дітьми, які потребують термінового лікування, тим, що нам дороге і цінне для інших.

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"Нова газета" і я вирішили передати нобелівську медаль премії миру 2021 року до фонду допомоги українським біженцям. Їх (біженців – ред.) вже понад 10 мільйонів.

Прошу відгукнутися аукціонні будинки, які виставлять на торги цю відому світові нагороду".

Деталі: Він вимагає негайно:

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припинити вогонь;

обміняти полонених;

повернути тіла загиблих;

надати гуманітарні коридори та допомогу;

забезпечити біженців.

Нагадаємо: 24 лютого, у перший день війни, Муратов розповів, що видання "Нової газети" вийде українською мовою на знак протесту проти війни, яку розв'язала РФ.