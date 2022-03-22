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Головред російської "Нової газети" продає нобелівську медаль, щоб допомогти українцям

Роман ПетренкоВівторок, 22 березня 2022, 10:33
Головред російської Нової газети продає нобелівську медаль, щоб допомогти українцям
МУРАТОВ, ФОТО: ТАСС

Головний редактор російської "Нової газети" Дмитро Муратов передає нобелівську медаль на користь українських біженців.

Джерело: "Нова газета"

Пряма мова Муратова: "Що можемо ми: поділитися з мирними біженцями, пораненими та хворими дітьми, які потребують термінового лікування, тим, що нам дороге і цінне для інших.

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"Нова газета" і я вирішили передати нобелівську медаль премії миру 2021 року до фонду допомоги українським біженцям. Їх (біженців – ред.) вже понад 10 мільйонів.

Прошу відгукнутися аукціонні будинки, які виставлять на торги цю відому світові нагороду".

Деталі: Він вимагає негайно:

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  • припинити вогонь;
  • обміняти полонених;
  • повернути тіла загиблих;
  • надати гуманітарні коридори та допомогу;
  • забезпечити біженців.
 

Нагадаємо: 24 лютого, у перший день війни, Муратов розповів, що видання "Нової газети" вийде українською мовою на знак протесту проти війни, яку розв'язала РФ.

Теми: РосіямедіавійнаНобелівська премія
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