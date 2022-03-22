Главред российской "Новой газеты" продает нобелевскую медаль, чтобы помочь украинцам
Главный редактор российской "Новой газеты" Дмитрий Муратов передает нобелевскую медаль в пользу украинских беженцев.
Источник: "Новая газета"
Прямая речь Муратова: Что можем мы: поделиться с мирными беженцами, ранеными и больными детьми, которые нуждаются в срочном лечении, тем, что тебе дорого и имеет цену для других.
"Новая газета" и я решили передать нобелевскую медаль премии мира 2021 года в фонд помощи украинским беженцам. Их (беженцев – ред.) уже свыше 10 миллионов.
Прошу откликнуться аукционные дома, которые выставят на торги эту известную всему миру награду".
Детали: Он требует немедленно:
- прекратить огонь;
- обменять пленных;
- возвратить тела погибших;
- дать гуманитарные коридоры и помощь;
- обеспечить беженцев.
Напомним: 24 февраля, в первый день войны, Муратов рассказал, что издание "Новой газеты" выйдет на украинском языке в знак протеста против войны, которую развязала РФ.
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