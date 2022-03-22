Главред российской "Новой газеты" продает нобелевскую медаль, чтобы помочь украинцам

Главный редактор российской "Новой газеты" Дмитрий Муратов передает нобелевскую медаль в пользу украинских беженцев.

Источник: "Новая газета"

Прямая речь Муратова: Что можем мы: поделиться с мирными беженцами, ранеными и больными детьми, которые нуждаются в срочном лечении, тем, что тебе дорого и имеет цену для других.

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"Новая газета" и я решили передать нобелевскую медаль премии мира 2021 года в фонд помощи украинским беженцам. Их (беженцев – ред.) уже свыше 10 миллионов.

Прошу откликнуться аукционные дома, которые выставят на торги эту известную всему миру награду".

Детали: Он требует немедленно:

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прекратить огонь;

обменять пленных;

возвратить тела погибших;

дать гуманитарные коридоры и помощь;

обеспечить беженцев.

Напомним: 24 февраля, в первый день войны, Муратов рассказал, что издание "Новой газеты" выйдет на украинском языке в знак протеста против войны, которую развязала РФ.