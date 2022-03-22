Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Главред российской "Новой газеты" продает нобелевскую медаль, чтобы помочь украинцам

Роман ПетренкоВторник, 22 марта 2022, 11:33
МУРАТОВ, ФОТО: ТАСС

Главный редактор российской "Новой газеты" Дмитрий Муратов передает нобелевскую медаль в пользу украинских беженцев.

Источник: "Новая газета"

Прямая речь Муратова: Что можем мы: поделиться с мирными беженцами, ранеными и больными детьми, которые нуждаются в срочном лечении, тем, что тебе дорого и имеет цену для других.

"Новая газета" и я решили передать нобелевскую медаль премии мира 2021 года в фонд помощи украинским беженцам. Их (беженцев – ред.) уже свыше 10 миллионов.

Прошу откликнуться аукционные дома, которые выставят на торги эту известную всему миру награду".

Детали: Он требует немедленно:

  • прекратить огонь;
  • обменять пленных;
  • возвратить тела погибших;
  • дать гуманитарные коридоры и помощь;
  • обеспечить беженцев.
 

Напомним: 24 февраля, в первый день войны, Муратов рассказал, что издание "Новой газеты" выйдет на украинском языке в знак протеста против войны, которую развязала РФ.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Темы: РосcиямедиавойнаНобелевская премия
powered by lun.ua
Главное сегодня

На ЧАЭС смогли частично заменить персонал, который был в заложниках у россиян

фотоЗащитники освободили Гусаровку на Харьковщине

Нефтебаза в Дубно уничтожена полностью после ракетного удара – ОГА

Генштаб: На двух направлениях ВСУ отразили 7 вражеских атак

"Нагорного Карабаха" не существует: Азербайджан напомнил России, чья это территория

Подоляк рассказал, когда переговоры с РФ пойдут полегче

Все новости...
Росcия
Сводка штаба: ВСУ остановили врага на Броварском направлении
ВСУ уничтожили 11 воздушных целей россиян — в том числе семь самолетов
В РФ оштрафовали активистку за плакат "Фашизм не пройдёт"
Последние новости
13:19
США не имеют стратегии смены режима в России – Блинкен
13:11
Крупнейшие банки Японии остановили долларовые операции со "Сбербанком"
13:10
В Запорожье запретили движение маломерных судов и вылов рыбы в Днепре и водохранилищах
12:57
Германия зарегистрировала более 260 тысяч беженцев из Украины
12:53
Как прекратить беспокоиться и начать ненавидеть – Михаил Кригель
12:50
Война России и Украины приведет к голоду на Ближнем Востоке – глава МВФ
12:49
За период войны разрушениям подверглись почти 50% общин Киевщины
12:25
Путин может попытаться навязать Украине "корейский" сценарий – глава ГУР
12:23
В Москве "обеспокоились" напряжением в Карабахе, Баку в ответ выразил претензии Кремлю
12:16
"Ашан" продолжит работать в России – гендиректор
Все новости...