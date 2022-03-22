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Харківщина: російський танк розстріляв авто з дітьми – 3 загиблих

Ірина БалачукВівторок, 22 березня 2022, 11:20

На Харківщині російський танк розстріляв авто, де перебувала сім'я з двома дітьми, у результаті чого двоє дорослих та дитина загинули, на Сумщині ворог обстріляв пенсіонерів – загинула жінка.

Джерело: Офіс генпрокурора у Facebook

Дослівно: "Родина кричала, що вони цивільні, махали білим прапором, але марно. Батьки та 9-річна дівчинка загинули, 17-річний хлопець отримав поранення".

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Деталі: На Сумщині окупанти з вогнепальної зброї обстріляли подружжя пенсіонерів, які їхали на велосипедах у лікарню.

Внаслідок обстрілу 59-річна жінка загинула, її чоловік отримав поранення.

За цими фактами прокуратура проводить досудові розслідування за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.

Теми: Харківська областьСумська областьвійнажертви
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