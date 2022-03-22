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Харьковщина: российский танк расстрелял авто с детьми – 3 погибших

Ирина БалачукВторник, 22 марта 2022, 11:20

В Харьковской области российский танк расстрелял автомобиль, в котором находилась семья с двумя детьми, в результате чего двое взрослых и ребенок погибли, в Сумской области враг обстрелял пенсионеров – погибла женщина.

Источник: Офис генпрокурора в Facebook

Дословно: "Семья кричала, что они гражданские, махали белым флагом, но тщетно. Родители и 9-летняя девочка погибли, 17-летний парень получил ранения".

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Детали: В Сумской области оккупанты из огнестрельного оружия обстреляли супругов пенсионеров, которые ехали на велосипедах в больницу.

В результате обстрела 59-летняя женщина погибла, ее муж получил ранения.

По этим фактам прокуратура проводит досудебные расследования по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.

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Темы: Харьковская областьСумская областьвойнажертвы
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