Харьковщина: российский танк расстрелял авто с детьми – 3 погибших

В Харьковской области российский танк расстрелял автомобиль, в котором находилась семья с двумя детьми, в результате чего двое взрослых и ребенок погибли, в Сумской области враг обстрелял пенсионеров – погибла женщина.

Источник: Офис генпрокурора в Facebook

Дословно: "Семья кричала, что они гражданские, махали белым флагом, но тщетно. Родители и 9-летняя девочка погибли, 17-летний парень получил ранения".

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Детали: В Сумской области оккупанты из огнестрельного оружия обстреляли супругов пенсионеров, которые ехали на велосипедах в больницу.

В результате обстрела 59-летняя женщина погибла, ее муж получил ранения.

По этим фактам прокуратура проводит досудебные расследования по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.