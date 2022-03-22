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Лідери ЄС планують погодити створення Фонду солідарності з Україною

"Європейська правда"Вівторок, 22 березня 2022, 11:58

Лідери країн ЄС на саміті 24-25 березня планують погодити створення Трастового фонду солідарності з Україною.

Як повідомляє "Європейська правда", про це стало відомо кореспонденту "Радіо Свобода" Рікарду Джозвяку, який ознайомився з проєктом рішення саміту.

"В останньому проєкті висновків Ради ЄС йдеться, що ЄС "як і раніше готовий швидко діяти з подальшими скоординованими санкціями" як щодо Росії, так і Білорусі. Він також "згоден на створення Трастового фонду солідарності з Україною та закликає розпочати підготовку без зволікання", - розповів журналіст у Twitter.

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Глава Євроради Шарль Мішель раніше розповів про плани створення Фонду солідарності з Україною для задоволення нагальних потреб українських громадян.

За планами, фонд у довгостроковій перспективі послужить основою для відновлення вільної та демократичної України після припинення бойових дій.

Партнери зможуть зробити свій вклад у фонд через міжнародну конференцію донорів.

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Тим часом чиновники Європейського Союзу обговорюють можливість використання активів російських магнатів, які потрапили під санкції, для фінансування відновлення України після війни.

Теми: ЄС
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