Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Лидеры ЕС планируют согласовать создание Фонда солидарности с Украиной

"Европейская правда"Вторник, 22 марта 2022, 11:58

Лидеры стран ЕС на саммите 24-25 марта планируют согласовать создание Трастового фонда солидарности с Украиной.

Как сообщает "Европейская правда", об этом стало известно корреспонденту "Радио Свобода" Рикарду Джозвяку, ознакомившемуся с проектом решения саммита.

"В последнем проекте выводов Совета ЕС говорится, что ЕС "по-прежнему готов быстро действовать с последующими скоординированными санкциями" как в отношении России, так и Беларуси. Он также "согласен на создание Трастового фонда солидарности с Украиной и призывает начать подготовку без промедления", – рассказал журналист в Twitter.

Реклама:

Глава Евросовета Шарль Мишель ранее рассказал о планах создания Фонда солидарности с Украиной для удовлетворения неотложных потребностей украинских граждан.

По планам фонд в долгосрочной перспективе послужит основой для восстановления свободной и демократической Украины после прекращения боевых действий.

Партнеры смогут внести свой вклад в фонд через международную конференцию доноров.

ВИДЕО ДНЯ

Между тем, чиновники Европейского Союза обсуждают возможность использования активов попавших под санкции российских магнатов для финансирования восстановления Украины после войны.

Темы: ЕС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Все новости...
ЕС
ЕС осудил российские псевдовыборы на оккупированных территориях Украины
Правящая партия Грузии запускает процедуру импичмента президентки за турне в ЕС
Боррель: Украина должна стать членом ЕС, хорошо бы зафиксировать "горизонт" для новых членов
Последние новости
09:12
Командующий Тарнавский прогнозирует, что 2024 год на фронте может быть более сложным
08:46
Отели Парижа задирают цены на дни открытия Олимпиады
08:11
Ночная атака: в Херсоне повреждены ТЦ и дома, в Одессе – новостройка, есть погибший и раненые
07:59
Потери России в войне превысили 355 тысяч солдат – Генштаб ВСУ
07:51
Генсек Совета Европы осудила очередной обстрел Россией Херсона
07:23
Россияне атаковали Украину 46 "Шахедами": ПВО работала в 8 областях, сбито 32 дрона
07:17
На фронте 26 декабря произошло 80 боевых столкновений с врагом - Генштаб
06:58
ISW проанализировал бои за Марьинку
06:42
Ситуация хуже, чем была с Бахмутом – Данилов об обороне Марьинки
05:44
У России возникли проблемы с поставками нефти в Индию – Reuters
Все новости...
Реклама: