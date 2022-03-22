Кремль відреагував на слова Зеленського про референдум щодо компромісів

Речник президента Росії Дмитро Пєсков визнав, що Україна має право проводити референдуми, але наголосив, що умови миру з РФ обговорюють делегації.

Джерело: Пєсков журналістам, коментуючи слова Зеленського про референдум, Медуза та РИА Новости

Пряма мова Пєскова: "Україна – це суверенна держава, і якісь там можуть і, напевно, мають бути внутрішньодержавні процедури. Але, крім цього, є ті субстанції, які знаходяться на столі переговорів двох делегацій.

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Я не можу вторгатися в деталі цих субстанцій. Ми переконані, що зараз винесення їх на публіку може лише завадити переговорному процесу, який і так іде набагато повільніше і менш змістовно, ніж нам хотілося б".

Деталі: Пєсков також заявив, що Росія багато днів тому передала українській стороні проєкти документів у рамках переговорного процесу – на щось Київ відповів, на щось ні.

Цьому передувало: Президент України Володимир Зеленський заявив, що остаточно формат компромісів щодо гарантій безпеки та тимчасово окупованих територій на переговорах між Україною та Росією може бути винесений на всеукраїнський референдум.

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Наскільки відомо, Росія домагається від України відмови від курсу на НАТО, визнання Криму російським, а Донецької та Луганської областей – незалежними "ДНР" та "ЛНР". Крім того, у Кремлі вимагають "денацифікації" та роззброєння від України.