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Кремль відреагував на слова Зеленського про референдум щодо компромісів

Олена РощінаВівторок, 22 березня 2022, 12:58
Фото Коммерсанта з РБК

Речник президента Росії Дмитро Пєсков визнав, що Україна має право проводити референдуми, але наголосив, що умови миру з РФ обговорюють делегації.

Джерело: Пєсков журналістам, коментуючи слова Зеленського про референдум, Медуза та РИА Новости

Пряма мова Пєскова: "Україна – це суверенна держава, і якісь там можуть і, напевно, мають бути внутрішньодержавні процедури. Але, крім цього, є ті субстанції, які знаходяться на столі переговорів двох делегацій.

Я не можу вторгатися в деталі цих субстанцій. Ми переконані, що зараз винесення їх на публіку може лише завадити переговорному процесу, який і так іде набагато повільніше і менш змістовно, ніж нам хотілося б".

Деталі: Пєсков також заявив, що Росія багато днів тому передала українській стороні проєкти документів у рамках переговорного процесу – на щось Київ відповів, на щось ні.

Цьому передувало: Президент України Володимир Зеленський заявив, що остаточно формат компромісів щодо гарантій безпеки та тимчасово окупованих територій на переговорах між Україною та Росією може бути винесений на всеукраїнський референдум.

Наскільки відомо, Росія домагається від України відмови від курсу на НАТО, визнання Криму російським, а Донецької та Луганської областей – незалежними "ДНР" та "ЛНР". Крім того, у Кремлі вимагають "денацифікації" та роззброєння від України.

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Теми: референдумвійнаРосіяНАТО
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