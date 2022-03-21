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Зеленський: Компроміси з РФ можуть винести на референдум

Катерина ТищенкоПонеділок, 21 березня 2022, 19:22
Зеленський: Компроміси з РФ можуть винести на референдум
Володимир Зеленський, фото ОП

Остаточно формат компромісів щодо гарантій безпеки і тимчасово окупованих територій на переговорах між Україною та Росією може бути винесено на всеукраїнський референдум.

Джерело: президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Суспільному

Пряма мова: "Я пояснював усім переговорним групам: коли ви говорите про всі ці зміни, і вони можуть бути історичними, ми нікуди не дінемось, ми прийдемо до референдуму. Народ повинен буде сказати і дати відповідь на ті чи інші формати компромісів.

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А ось якими вони будуть — це вже питання нашої розмови і розуміння між Україною і Росією. Тому у будь-якому випадку я готовий піти на все, якщо моя ця хода буде з нашим народом".

Деталі: Зеленський зазначив, що Україну не беруть в НАТО, "тому що бояться Росії".

"І нам треба заспокоїтись, сказати: "окей, інші гарантії безпеки". Є країни НАТО, які хочуть бути гарантами безпеки, які, на жаль, не можуть нам запровадити стовідсоткове членство в Альянсі, але готові робити все те, що повинен був би робити альянс, якщо б ми були членами альянсу. І я вважаю, що це нормальний компроміс", — додав він.

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Отже, за словами Зеленського, у питаннях гарантії безпеки ітиметься про конституційні зміни та зміни українського законодавства.

Довідка: Згідно з українським законодавством, в умовах воєнного стану заборонено проведення всеукраїнських та місцевих референдумів.

Верховна Рада ввела воєнний стан в Україні 24 лютого у зв’язку з нападом Росії. 15 березня ВР продовжила дію воєнного стану до 25 квітня.

Що передувало: В цьому ж інтерв'ю Зеленський заявив, що ультимативні вимоги Росії можуть бути виконані лише в тому випадку, якщо вся Україна буде знищена.

20 березня він наголосив, що Україна не піде на компроміси, пов’язані з її територіальною цілісністю та суверенітетом.

Передісторія:

  • 17 березня радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що узгодження спірних моментів на переговорах з Росією для укладання мирної угоди може зайняти від кількох днів до півтора тижня, після чого буде розпочата підготовка можливої зустрічі президентів України та Росії.
  • Президент РФ Володимир Путін так формулює російські вимоги: нейтральний та без'ядерний статус України, демілітаризація, денацифікація, визнання окупованого Криму російським та суверенітету так званих "ДНР" та "ЛНР".

Теми: ЗеленськийреферендумНАТОвійна
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