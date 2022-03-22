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Кремль отреагировал на слова Зеленского о референдуме относительно компромиссов 

Елена РощинаВторник, 22 марта 2022, 12:58
Фото Коммерсанта с РБК

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал, что Украина имеет право проводить референдумы, но подчеркнул, что условия мира с РФ обсуждают делегации. 

Источник: Песков журналистам, комментируя слова Зеленского о референдуме, Медуза и РИА Новости

Прямая речь Пескова: "Украина – это суверенное государство, и какие-то там могут и наверное должны быть внутригосударственные процедуры. Но помимо этого есть те субстанции, которые находятся на столе переговоров двух делегаций. 

Я не могу вторгаться в детали этих субстанций. Мы убеждены, что в настоящий момент вынесение их на публику может только повредить переговорному процессу, который и так идет гораздо медленнее и менее содержательнее, чем нам хотелось бы".

Детали: Песков также заявил, что Россия много дней назад передала украинской стороне проекты документов в рамках переговорного процесса – на что-то Киев ответил, на что-то нет.

Этому предшествовало: Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что окончательно формат компромиссов по гарантиям безопасности и временно оккупированным территориям на переговорах между Украиной и Россией может быть вынесен на всеукраинский референдум

Насколько известно, Россия добивается от Украины отказа от курса на НАТО, признания Крыма российским, а Донецкой и Луганской областей – независимыми "ДНР" и "ЛНР". Кроме того, в Кремле требуют "денацификации" и разоружения от Украины. 

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Темы: референдумвойнаРосcияНАТО
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