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Чернігів досі без світла, тепла і води

Ірина БалачукВівторок, 22 березня 2022, 13:00
Пошкоджені російськими військами будинки у Чернігові. Фото ДСНС

Станом на ранок 22 березня Чернігів залишається без електро-, тепло- та водопостачання через ураження об’єктів критичної інфраструктури та активні бойові дії, але комунальні служби працюють, а збройні сили України продовжують відбивати ворога.

Джерело: голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус у Telegram

Пряма мова Чауса: "На сьогодні місто Чернігів без електроенергії, відповідно без водопостачання. Усі служби працюють. Не пишіть, будь ласка, що в тому чи іншому будинку нема світла. Ми все розуміємо. Служби працюють і роблять все, що необхідно виконувати в даних умовах.

Дуже багато поривів. Багато проблемних питань. Працюють служби майже цілодобово. Тому, будь ласка, майте терпіння. Ми знаходимося в стані війни".

Деталі: Наразі у Чернігові частково здійснюється лише газопостачання.

Чаус розповів, що 21 березня зустрічався з волонтерами та міською владою – вирішували питання постачання їжі мешканцям. Голова ОВА зазначив, що є місця, куди їжа не доїжджає або дуже рідко доїжджає, бо люди сидять по підвалах.

За даними ДСНС, за останню добу в Чернігівській області зареєстровано 10 пожеж. Крім того, піротехніки ДСНС за добу 14 разів виїжджала для знешкодження боєприпасів, що не розірвались.

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Водночас Чаус повідомив, що наші ЗСУ продовжують нищити техніку і живу силу російської армії.

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Теми: Чернігіввійнаводаопалення
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