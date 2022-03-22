Чернігів досі без світла, тепла і води
Станом на ранок 22 березня Чернігів залишається без електро-, тепло- та водопостачання через ураження об’єктів критичної інфраструктури та активні бойові дії, але комунальні служби працюють, а збройні сили України продовжують відбивати ворога.
Джерело: голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус у Telegram
Пряма мова Чауса: "На сьогодні місто Чернігів без електроенергії, відповідно без водопостачання. Усі служби працюють. Не пишіть, будь ласка, що в тому чи іншому будинку нема світла. Ми все розуміємо. Служби працюють і роблять все, що необхідно виконувати в даних умовах.
Дуже багато поривів. Багато проблемних питань. Працюють служби майже цілодобово. Тому, будь ласка, майте терпіння. Ми знаходимося в стані війни".
Деталі: Наразі у Чернігові частково здійснюється лише газопостачання.
Чаус розповів, що 21 березня зустрічався з волонтерами та міською владою – вирішували питання постачання їжі мешканцям. Голова ОВА зазначив, що є місця, куди їжа не доїжджає або дуже рідко доїжджає, бо люди сидять по підвалах.
За даними ДСНС, за останню добу в Чернігівській області зареєстровано 10 пожеж. Крім того, піротехніки ДСНС за добу 14 разів виїжджала для знешкодження боєприпасів, що не розірвались.
Водночас Чаус повідомив, що наші ЗСУ продовжують нищити техніку і живу силу російської армії.
Передісторія:
- 12 березня вранці Чернігів залишився без електрики, газу, води та опалення у результаті ворожих обстрілів.