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Чернигов до сих пор без света, тепла и воды

Ирина БалачукВторник, 22 марта 2022, 13:00
Поврежденные российскими войсками дома в Чернигове. Фото ГСЧС

По состоянию на утро 22 марта Чернигов остается без электро-, тепло- и водоснабжения из-за повреждений объектов критической инфраструктуры и активных боевых действий, но коммунальные службы работают, а вооруженные силы Украины продолжают отражать врага.

Источник: глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус в Telegram

Прямая речь Чауса: "На сегодняшний день город Чернигов без электроэнергии, соответственно без водоснабжения. Все службы работают. Не пишите, пожалуйста, что в том или ином доме нет света. Мы все понимаем. Службы работают и делают все, что нужно делать в данных условиях.

Очень много порывов. Много проблемных вопросов. Работают службы почти круглосуточно. Поэтому, пожалуйста, имейте терпение. Мы находимся в состоянии войны".

Детали: В Чернигове частично осуществляется только газоснабжение.

Чаус рассказал, что 21 марта встречался с волонтерами и городскими властями – решали вопросы поставки еды жителям. Глава ОВА отметил, что есть места, куда еда не доезжает или очень редко доезжает, потому что люди сидят по подвалам.

По данным ГСЧС, за последние сутки в Черниговской области зарегистрировано 10 пожаров. Кроме того, пиротехники ГСЧС за сутки 14 раз выезжала для обезвреживания неразорвавшихся боеприпасов.

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В то же время Чаус сообщил, что наши ВСУ продолжают уничтожать технику и живую силу российской армии.

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Темы: Черниговвойнаводаотопление
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