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Чернигов до сих пор без света, тепла и воды

Ирина БалачукВторник, 22 марта 2022, 12:00
Чернигов до сих пор без света, тепла и воды
Поврежденные российскими войсками дома в Чернигове. Фото ГСЧС

По состоянию на утро 22 марта Чернигов остается без электро-, тепло- и водоснабжения из-за повреждений объектов критической инфраструктуры и активных боевых действий, но коммунальные службы работают, а вооруженные силы Украины продолжают отражать врага.

Источник: глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус в Telegram

Прямая речь Чауса: "На сегодняшний день город Чернигов без электроэнергии, соответственно без водоснабжения. Все службы работают. Не пишите, пожалуйста, что в том или ином доме нет света. Мы все понимаем. Службы работают и делают все, что нужно делать в данных условиях.

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Очень много порывов. Много проблемных вопросов. Работают службы почти круглосуточно. Поэтому, пожалуйста, имейте терпение. Мы находимся в состоянии войны".

Детали: В Чернигове частично осуществляется только газоснабжение.

Чаус рассказал, что 21 марта встречался с волонтерами и городскими властями – решали вопросы поставки еды жителям. Глава ОВА отметил, что есть места, куда еда не доезжает или очень редко доезжает, потому что люди сидят по подвалам.

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По данным ГСЧС, за последние сутки в Черниговской области зарегистрировано 10 пожаров. Кроме того, пиротехники ГСЧС за сутки 14 раз выезжала для обезвреживания неразорвавшихся боеприпасов.

В то же время Чаус сообщил, что наши ВСУ продолжают уничтожать технику и живую силу российской армии.

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Темы: Черниговвойнаводаотопление
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