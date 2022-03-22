Кремль не братиме до уваги думку росіян, які виступають проти війни з Україною
У Кремлі вважають "абсолютно незаперечним фактом", що переважна більшість росіян підтримують війну Володимира Путіна проти України, думка "меншості" залишається за дужками.
Джерело: прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков у спілкуванні з представниками ЗМІ, цитує "Медуза"
Пряма мова: "Переважна більшість громадян, що понад 75% підтримують операцію, підтримують дії президента Росії. Це абсолютно незаперечний факт.
Ви бачите, що йде дуже активне роз'яснення цілей та завдання цієї операції, причини цієї операції, і ми сподіваємося, що ті, хто не згоден, вони зрозуміють, що відбувається".
Деталі: За словами Пєскова, росіянам, які не згодні, "роз'яснюють цілі та причини воєнних дій".
На уточнююче запитання, чи чують у Кремлі думку решти десятків мільйонів росіян, які проти війни, Пєсков відповів таке: "Думку чують. Але все-таки меншість є меншістю".
Нагадаємо: В ніч на 24 лютого 2022 року Російська Федерація підступно завдала ударів по Україні з території Білорусі та почала рух військ за кількома напрямками кордону. Путін назвав це "спецоперацією", кінцеву мету якої російське кервіництво спочатку брехливо формулювало як "допомогу "Л/ДНР" потім як - "звільнення України від (невідомих) нацистів". Пізніше РФ почала озвучувати "лякалки", що Україна за підтримки США нібито розробляє "етнічно орієнтовану біологічну зброю" та навіть "ядерну зброю".
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Росія порушує правила ведення війни, обстрілююци цивільну інфраструктуру та мирних мешканців України.