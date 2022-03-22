Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Кремль не братиме до уваги думку росіян, які виступають проти війни з Україною

Валентина РоманенкоВівторок, 22 березня 2022, 13:08

У Кремлі вважають "абсолютно незаперечним фактом", що переважна більшість росіян підтримують війну Володимира Путіна проти України, думка "меншості" залишається за дужками.

Джерело: прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков у спілкуванні з представниками ЗМІ, цитує "Медуза"

Пряма мова: "Переважна більшість громадян, що понад 75% підтримують операцію, підтримують дії президента Росії. Це абсолютно незаперечний факт.

Ви бачите, що йде дуже активне роз'яснення цілей та завдання цієї операції, причини цієї операції, і ми сподіваємося, що ті, хто не згоден, вони зрозуміють, що відбувається".

Деталі: За словами Пєскова, росіянам, які не згодні, "роз'яснюють цілі та причини воєнних дій".

На уточнююче запитання, чи чують у Кремлі думку решти десятків мільйонів росіян, які проти війни, Пєсков відповів таке: "Думку чують. Але все-таки меншість є меншістю".

Нагадаємо: В ніч на 24 лютого 2022 року Російська Федерація підступно завдала ударів по Україні з території Білорусі та почала рух військ за кількома напрямками кордону. Путін назвав це "спецоперацією", кінцеву мету якої російське кервіництво спочатку брехливо формулювало як "допомогу "Л/ДНР" потім як - "звільнення України від (невідомих) нацистів". Пізніше РФ почала озвучувати "лякалки", що Україна за підтримки США нібито розробляє "етнічно орієнтовану біологічну зброю" та навіть "ядерну зброю". 

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Росія порушує правила ведення війни, обстрілююци цивільну інфраструктуру та мирних мешканців України.

Теми: РосіявійнаПутін
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Подоляк розповів, коли переговори з РФ підуть легше 

Зеленський про окупацію: рублі – хіба що на вагу і маргінали-"політики" зі смітників не допоможуть

У РНБО дорікнули німецьким ЗМІ, які пишуть брехню і роспропаганду про "Азов"

Данілов про Карабах, Курили і Калінінград: відкриття других фронтів проти РФ нам би допомогло

Путін не може лишитися при владі – Байден

фотоТростянець звільнено від російських військових

Усі новини...
Росія
Зведення штабу: ЗСУ зупинили ворога на Броварському напрямку
У РФ оштрафували активістку за плакат "Фашизм не пройде"
Геноцид та військові злочини: польський Сейм прийняв резолюцію про агресію РФ
Останні новини
04:30
Графік евакуаційних потягів на 27 березня
02:44
відеоУ Харкові в укритті відкрили фестиваль класичної музики
02:33
Жодного "Нагірного Карабаху" немає: Азербайджан фактично звинуватив РФ у порушенні договору
02:03
Окупанти вивезли з Маріуполя в Донецьк дітей без батьків – ЗМІ
01:57
Зеленський: Скільки ще злочинів проти пам’яті про Голокост дозволять РФ?
01:43
Підрозділи РФ відступають у Білорусь, щоб відновити боєздатність і блокувати Київ – штаб
01:24
В очікуванні газової блокади росії: підсумки на економічному фронті 26 березня
01:18
Зведення Генштабу: У Попасній ворог здійснив обстріл власних позицій
01:07
Росія стріляє здалеку ракетами, бо боїться української ППО – британська розвідка
01:01
Подоляк розповів, коли переговори з РФ підуть легше 
Усі новини...