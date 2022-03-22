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Кремль не братиме до уваги думку росіян, які виступають проти війни з Україною

Валентина РоманенкоВівторок, 22 березня 2022, 12:08
Кремль не братиме до уваги думку росіян, які виступають проти війни з Україною

У Кремлі вважають "абсолютно незаперечним фактом", що переважна більшість росіян підтримують війну Володимира Путіна проти України, думка "меншості" залишається за дужками.

Джерело: прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков у спілкуванні з представниками ЗМІ, цитує "Медуза"

Пряма мова: "Переважна більшість громадян, що понад 75% підтримують операцію, підтримують дії президента Росії. Це абсолютно незаперечний факт.

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Ви бачите, що йде дуже активне роз'яснення цілей та завдання цієї операції, причини цієї операції, і ми сподіваємося, що ті, хто не згоден, вони зрозуміють, що відбувається".

Деталі: За словами Пєскова, росіянам, які не згодні, "роз'яснюють цілі та причини воєнних дій".

На уточнююче запитання, чи чують у Кремлі думку решти десятків мільйонів росіян, які проти війни, Пєсков відповів таке: "Думку чують. Але все-таки меншість є меншістю".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: В ніч на 24 лютого 2022 року Російська Федерація підступно завдала ударів по Україні з території Білорусі та почала рух військ за кількома напрямками кордону. Путін назвав це "спецоперацією", кінцеву мету якої російське кервіництво спочатку брехливо формулювало як "допомогу "Л/ДНР" потім як - "звільнення України від (невідомих) нацистів". Пізніше РФ почала озвучувати "лякалки", що Україна за підтримки США нібито розробляє "етнічно орієнтовану біологічну зброю" та навіть "ядерну зброю". 

Росія порушує правила ведення війни, обстрілююци цивільну інфраструктуру та мирних мешканців України.

Теми: РосіявійнаПутін
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