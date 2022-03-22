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Кремль не принимает во внимание мнение россиян, выступающих против войны с Украиной

Валентина РоманенкоВторник, 22 марта 2022, 12:08
Кремль не принимает во внимание мнение россиян, выступающих против войны с Украиной

В Кремле считают "абсолютно неопровержимым фактом", что подавляющее большинство россиян поддерживают войну Владимира Путина против Украины, мнение "меньшинства" остается за скобками.

Источник: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в общении с представитеями СМИ, цитирует "Медуза"

Прямая речь: "Подавляющее большинство граждан, свыше 75% поддерживают операцию, поддерживают действия президента России. Это абсолютно неопровержимый факт.

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Вы видите, что идет очень активное разъяснение целей и задачей этой операции, причины этой операции, и мы надеемся, что те, кто не согласен, они поймут, что происходит".

Детали: По словам Пескова, россиянам, которые не согласны, "разъясняют цели и причины военных действий".

На уточняющий вопрос, слышат ли в Кремле мнение остальных десятков миллионов россиян, которые против войны, Песков ответил следующее: "Мнение слышат. Но все-таки меньшинство есть меньшинство".

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Напомним: В ночь на 24 февраля 2022 года Российская Федерация коварно нанесла удары по Украине с территории Беларуси и начала движение войск по нескольким направлениям границы. Путин назвал это "спецоперацией", конечную цель которой российское руководство первоначально лживо формулировало как "помощь "Л/ДНР" затем как - "освобождение Украины от (неизвестных) нацистов". 

Позже РФ начала озвучивать "срашилки", что Украина при поддержке США якобы разрабатывает "этнически ориентированное биологическое оружие" и даже "ядерное оружие".

Россия нарушает правила ведения войны, обстреливая гражданскую инфраструктуру и мирных жителей Украины.

Темы: РосcиявойнаПутин
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