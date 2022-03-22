Херсон: люди вийшли на мітинг, окупанти розпилили сльозогінний газ
Вівторок, 22 березня 2022, 13:25
У Херсоні люди знову вийшли на мирний мітинг – військові Російської Федерації застосували сльозогінний газ, щоб розігнати їх.
Джерело: Сусіпльне Херсон
Деталі: Коли дим розвіявся частина херсонців повернулась на площу.
У Херсоні люди знову вийшли на мирний мітинг. Військові РФ застосували сльозогінний газ, щоб розігнати їх.
Коли дим розвіявся частина херсонців повернулась на площу.
Відео: Суспільне Херсон pic.twitter.com/ohPcv8n9LC
— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 22, 2022
У Херсоні регулярно проходять мітинги за Україну й проти окупації Росією.
21 березня на площі Свободи у Херсоні російські окупанти закидали світлошумовими гранатами проукраїнських мітингувальників та відкрили вогонь, поранили людей.