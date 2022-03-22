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Херсон: люди вийшли на мітинг, окупанти розпилили сльозогінний газ

Олена РощінаВівторок, 22 березня 2022, 13:25
Херсон, скриншот

У Херсоні люди знову вийшли на мирний мітинг – військові Російської Федерації застосували сльозогінний газ, щоб розігнати їх.

Джерело: Сусіпльне Херсон

Деталі: Коли дим розвіявся частина херсонців повернулась на площу.

У Херсоні регулярно проходять мітинги за Україну й проти окупації Росією.

 

21 березня на площі Свободи у Херсоні російські окупанти закидали світлошумовими гранатами проукраїнських мітингувальників та відкрили вогонь, поранили людей. 

Теми: ХерсонмітингивійнаРосія
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