Херсон: люди вийшли на мітинг, окупанти розпилили сльозогінний газ

У Херсоні люди знову вийшли на мирний мітинг – військові Російської Федерації застосували сльозогінний газ, щоб розігнати їх.

Джерело: Сусіпльне Херсон

Деталі: Коли дим розвіявся частина херсонців повернулась на площу.

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У Херсоні люди знову вийшли на мирний мітинг. Військові РФ застосували сльозогінний газ, щоб розігнати їх.



Коли дим розвіявся частина херсонців повернулась на площу.



Відео: Суспільне Херсон pic.twitter.com/ohPcv8n9LC — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 22, 2022

У Херсоні регулярно проходять мітинги за Україну й проти окупації Росією.

21 березня на площі Свободи у Херсоні російські окупанти закидали світлошумовими гранатами проукраїнських мітингувальників та відкрили вогонь, поранили людей.