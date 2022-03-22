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Херсон: люди вышли на митинг, оккупанты распылили слезоточивый газ

Елена РощинаВторник, 22 марта 2022, 12:25
Херсон: люди вышли на митинг, оккупанты распылили слезоточивый газ
Херсон, скриншот

В Херсоне люди снова вышли на мирный митинг – военные Российской Федерации применили слезоточивый газ, чтобы разогнать их.

Источник: Суспільне Херсон

Детали: Когда дым развеялся, часть херсонцев вернулась на площадь.

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В Херсоне регулярно проходят митинги за Украину и против оккупации Россией.

 

21 марта на площади Свободы в Херсоне российские оккупанты забросали светошумовыми гранатами проукраинских митингующих и открыли огонь, ранили людей.

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Темы: ХерсонмитингивойнаРосcия
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