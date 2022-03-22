Херсон: люди вышли на митинг, оккупанты распылили слезоточивый газ

В Херсоне люди снова вышли на мирный митинг – военные Российской Федерации применили слезоточивый газ, чтобы разогнать их.

Источник: Суспільне Херсон

Детали: Когда дым развеялся, часть херсонцев вернулась на площадь.

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У Херсоні люди знову вийшли на мирний мітинг. Військові РФ застосували сльозогінний газ, щоб розігнати їх.



Коли дим розвіявся частина херсонців повернулась на площу.



Відео: Суспільне Херсон pic.twitter.com/ohPcv8n9LC — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 22, 2022

В Херсоне регулярно проходят митинги за Украину и против оккупации Россией.

21 марта на площади Свободы в Херсоне российские оккупанты забросали светошумовыми гранатами проукраинских митингующих и открыли огонь, ранили людей.