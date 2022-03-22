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Пєсков про величезні втрати Росії в Україні: Не можу коментувати

Ірина БалачукВівторок, 22 березня 2022, 14:04
Скриншот з сайту

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що "ніяк не може коментувати" дані про майже 10 тисяч загиблих російських солдатів в Україні, які з'явилися на сайті "Комсомольської правди".

Джерело: Медуза з посиланням на відповідь Пєскова журналістам іноземних ЗМІ

Деталі: CNN запитав Пєскова, як він може прокоментувати цифри російських втрат, про які повідомлялося на сайті "Комсомольської правди".

Пєсков на це відповів: "Ні, ніяк не можу. Тут треба спитати у "Комсомольської правди"".

Деталі: Представник "Комсомольської правди" заявив, що сайт нібито зламали, і що дані про 10 тисяч російських солдатів в Україні висіли на сторінці "буквально кілька хвилин".

Журналіст CNN у свою чергу запитав представника Кремля, наскільки ці цифри близькі до реальності.

Пєсков на це відповів, що озвучувати кількість втрат – це прерогатива виключно міністерства оборони.

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Пряма мова прессекретаря Путіна: "Щодо цифр ми з самого початку домовлялися, що ми не маємо інформації, не маємо повноважень під час військової операції їх озвучувати".

Передісторія:

  • На російському сайті "Комсомольська правда" добу провисіла інформація, що на війні в Україні загинув 9 861 російський солдат і 16 153 дістали поранення.
  • Видання посилалося на дані Міноборони Росії, хоча у брифінгу відомства такої інформації не наводилося. Згодом цей фрагмент видалили.
  • Від початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії склали понад 15 тисяч військових, більше пів тисячі танків, 99 літаків.

Теми: Росіявійна
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