Пєсков про величезні втрати Росії в Україні: Не можу коментувати

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що "ніяк не може коментувати" дані про майже 10 тисяч загиблих російських солдатів в Україні, які з'явилися на сайті "Комсомольської правди".

Джерело: Медуза з посиланням на відповідь Пєскова журналістам іноземних ЗМІ

Деталі: CNN запитав Пєскова, як він може прокоментувати цифри російських втрат, про які повідомлялося на сайті "Комсомольської правди".

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Пєсков на це відповів: "Ні, ніяк не можу. Тут треба спитати у "Комсомольської правди"".

Деталі: Представник "Комсомольської правди" заявив, що сайт нібито зламали, і що дані про 10 тисяч російських солдатів в Україні висіли на сторінці "буквально кілька хвилин".

Журналіст CNN у свою чергу запитав представника Кремля, наскільки ці цифри близькі до реальності.

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Пєсков на це відповів, що озвучувати кількість втрат – це прерогатива виключно міністерства оборони.

Пряма мова прессекретаря Путіна: "Щодо цифр ми з самого початку домовлялися, що ми не маємо інформації, не маємо повноважень під час військової операції їх озвучувати".

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