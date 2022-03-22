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Песков об огромных потерях России в Украине: Не могу комментировать

Ирина БалачукВторник, 22 марта 2022, 13:04
Песков об огромных потерях России в Украине: Не могу комментировать
Скриншот из сайта

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что "никак не может комментировать" появившиеся на сайте "Комсомольской правды" данные о почти 10 тысячах погибших российских солдат в Украине.

Источник: Медуза со ссылкой на ответ Пескова журналистам иностранных СМИ

Детали: CNN спросил Пескова, как он может прокомментировать цифры российских потерь, о которых сообщалось на сайте "Комсомольской правды".

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Песков на это ответил: "Нет, никак не могу. Здесь нужно спросить у "Комсомольской правды"".

Детали: Представитель "Комсомольской правды" заявил, что сайт якобы взломали, и что данные о 10 тысячах российских солдат в Украине, висели на странице "буквально несколько минут".

Журналист CNN в свою очередь спросил у представителя Кремля, насколько эти цифры близки к реальности.

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Песков на это ответил, что озвучивать количество потерь – это прерогатива исключительно министерства обороны.

Прямая речь пресс-секретаря Путина: " По цифрам мы с самого начала договаривались, что мы не располагаем информацией, не имеем полномочий в ходе военной операции их озвучивать".  

Предыстория:

  • На российском сайте "Комсомольская правда" сутки провисела информация, что на войне в Украине погиб 9 861 российский солдат и 16 153 получили ранения.
  • Издание ссылалось на данные Минобороны России, хотя на брифинге ведомство такой информации не озвучивало. Позже этот фрагмент удалили.
  • С начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили более 15 тысяч военных, более полутысячи танков, 99 самолетов. 

Темы: Росcиявойна
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