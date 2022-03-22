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Под Киевом на линии фронта пропал фотожурналист Макс Левин

Ирина БалачукВторник, 22 марта 2022, 13:41
Под Киевом на линии фронта пропал фотожурналист Макс Левин
Максим Левин. Фото из Facebook

Известный фотожурналист Максим Левин пропал на линии фронта под Киевом – в последний раз он выходил на связь 13 марта в Вышгородском районе.

Источник: Укринформ со ссылкой на друга Левина Маркияна Лисейко, Лисейко в Facebook

Прямая речь Лисейко: "Последние много дней мы пробовали всеми доступными нам способами найти Макса Левина. Однако время проходит, а результат так себе. Поэтому кто имеет какую-либо информацию о Максе после 13.03.2022 года, прошу обращаться ко мне".

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Детали: По словам Лисейко, 13 марта Левин поехал на собственном автомобиле фотографировать боевые действия. Он оставил машину возле села Гута Межигорска и ушел в сторону села Мощун.

С его телефона поступило сообщение в 11:23, после чего он больше не выходил на связь и не появлялся в сети.

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Позже стало известно, что в районе, где Левин должен был работать, начались достаточно интенсивные боевые действия.

Для справки: Левин родился в 1981 году в Киевской области. Он работает в качестве фотокорреспондента и документального фотографа и оператора для многих украинских и международных изданий. В частности, сотрудничает с агентствами Reuters, BBC, TRT World, Associated Press, LB.ua, Hromadske. Его фото публиковали такие издания, как Wall Street Journal, TIME, Breaking news Poland, EU AGENDA, World News, The Moscow Time, ELLE, TV-24, Radio Bulgaria, Ukraine.

Темы: Киевская областьвойнаСМИ
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