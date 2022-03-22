В Росії відклали законопроєкт про зміни призову в армію

Військові рф стоять з паспортами в черзі. фото ілюстративне: getty images

Депутати Держдуми перенесли дату розгляду законопроєкту, який би вимагав усіх призовників самостійно приходити за повісткою до військкомату.

Джерело: російське опозиційне видання "Новая газета"

Деталі: 22 лютого 2022 року російські депутати розглянули в другому читанні цей законопроєкт. Наразі розгляд законопроєкту відклали на квітень.

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Його ухвалення дозволило би військкомісаріату надсилати повістку про призов поштою рекомендованим листом. Факт отримання повістки вираховували би від дати отримання рекомендованого листа.

Неявка призовника в такому випадку каралася би в кримінальному порядку.

Крім того, чоловіки, які не отримали повістку, повинні були прийти самостійно до військкоматів та отримати повістку про призов до першого дня оголошеного призову.

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Це означає, що наразі в Росії діє чинний порядок призову – вручення повістки особисто призовнику з його підписом про отримання. Черговий весняний призов розпочнеться 1 квітня.

Чому це важливо: Через значні втрати особового складу та низький бойовий дух підрозділів російських окупаційних військ в Україні, Кремль намагається терміново поповнити резерви за рахунок строковиків, найманців та жителів територій, окупованих російською армією.

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