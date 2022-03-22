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В Росії відклали законопроєкт про зміни призову в армію

Денис КарловськийВівторок, 22 березня 2022, 16:23
Військові рф стоять з паспортами в черзі. фото ілюстративне: getty images

Депутати Держдуми перенесли дату розгляду законопроєкту, який би вимагав усіх призовників самостійно приходити за повісткою до військкомату. 

Джерело: російське опозиційне видання "Новая газета"

Деталі: 22 лютого 2022 року російські депутати розглянули в другому читанні цей законопроєкт. Наразі розгляд законопроєкту відклали на квітень.

Його ухвалення дозволило би військкомісаріату надсилати повістку про призов поштою рекомендованим листом. Факт отримання повістки вираховували би від дати отримання рекомендованого листа.

Неявка призовника в такому випадку каралася би в кримінальному порядку. 

Крім того, чоловіки, які не отримали повістку, повинні були прийти самостійно до військкоматів та отримати повістку про призов до першого дня оголошеного призову.

Це означає, що наразі в Росії діє чинний порядок призову – вручення повістки особисто призовнику з його підписом про отримання. Черговий весняний призов розпочнеться 1 квітня.

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Чому це важливо: Через значні втрати особового складу та низький бойовий дух підрозділів російських окупаційних військ в Україні, Кремль намагається терміново поповнити резерви за рахунок строковиків, найманців та жителів територій, окупованих російською армією.

Передісторія: 

  • Українська розвідка дізналася, що російські бойовики т.зв. "ДНР" збільшили мобілізаційний вік на окупованих територіях Донеччини до 65 років.
  • Кремль кинув у складі окупаційних підрозділів до України строковиків, які не мають досвіду бойових дій, та військовослужбовців "альтернативної служби", яких взагалі за законом не повинні залучати до бойових дій.

Теми: Росіявійнапризовармія
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