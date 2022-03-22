В России отложили закон об изменениях призыва в армию

Депутаты Госдумы перенесли дату рассмотрения законопроекта, который потребовал бы всех призывников самостоятельно приходить за повесткой в ​​военкомат.

Источник: российское оппозиционное издание "Новая газета"

Детали: 22 февраля 2022 года российские депутаты рассмотрели во втором чтении этот законопроект. В настоящее время рассмотрение законопроекта отложено на апрель.

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Его принятие позволило бы военкомисариату присылать повестку о призыве по почте заказным письмом. Факт получения повестки отчисляли бы от даты получения заказного письма.

Неявка призывника в таком случае наказывалась бы в уголовном порядке.

Кроме того, мужчины, не получившие повестку, должны были прийти самостоятельно в военкоматы и получить повестку о призыве до первого дня объявленного призыва.

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Это значит, что в России действует действующий порядок призыва – вручение повестки лично призывнику с его подписью о получении.

Почему это важно: Из-за значительных потерь личного состава и низкого боевого духа подразделений российских оккупационных войск в Украине, Кремль пытается срочно пополнить резервы за счет срочников, наемников и жителей территорий, оккупированных российской армией.

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