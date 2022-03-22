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В России отложили закон об изменениях призыва в армию

Денис КарловскийВторник, 22 марта 2022, 16:23

Депутаты Госдумы перенесли дату рассмотрения законопроекта, который потребовал бы всех призывников самостоятельно приходить за повесткой в ​​военкомат.

Источник: российское оппозиционное издание "Новая газета"

Детали: 22 февраля 2022 года российские депутаты рассмотрели во втором чтении этот законопроект. В настоящее время рассмотрение законопроекта отложено на апрель.

Его принятие позволило бы военкомисариату присылать повестку о призыве по почте заказным письмом. Факт получения повестки отчисляли бы от даты получения заказного письма.

Неявка призывника в таком случае наказывалась бы в уголовном порядке.

Кроме того, мужчины, не получившие повестку, должны были прийти самостоятельно в военкоматы и получить повестку о призыве до первого дня объявленного призыва.

Это значит, что в России действует действующий порядок призыва – вручение повестки лично призывнику с его подписью о получении.

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Почему это важно: Из-за значительных потерь личного состава и низкого боевого духа подразделений российских оккупационных войск в Украине, Кремль пытается срочно пополнить резервы за счет срочников, наемников и жителей территорий, оккупированных российской армией.

Предыстория:

  • Украинская разведка узнала, что российские боевики т.н. "ДНР" увеличили мобилизационный возраст на оккупированных территориях Донбасса до 65 лет.
  • Кремль бросил в состав оккупационных подразделений в Украину срочников, не имеющих опыта боевых действий, и военнослужащих "альтернативной службы", которых вообще по закону не должны привлекать к боевым действиям.

Темы: Росcиявойнапризывармия
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