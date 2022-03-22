В России отложили закон об изменениях призыва в армию
Депутаты Госдумы перенесли дату рассмотрения законопроекта, который потребовал бы всех призывников самостоятельно приходить за повесткой в военкомат.
Источник: российское оппозиционное издание "Новая газета"
Детали: 22 февраля 2022 года российские депутаты рассмотрели во втором чтении этот законопроект. В настоящее время рассмотрение законопроекта отложено на апрель.
Его принятие позволило бы военкомисариату присылать повестку о призыве по почте заказным письмом. Факт получения повестки отчисляли бы от даты получения заказного письма.
Неявка призывника в таком случае наказывалась бы в уголовном порядке.
Кроме того, мужчины, не получившие повестку, должны были прийти самостоятельно в военкоматы и получить повестку о призыве до первого дня объявленного призыва.
Это значит, что в России действует действующий порядок призыва – вручение повестки лично призывнику с его подписью о получении.
Почему это важно: Из-за значительных потерь личного состава и низкого боевого духа подразделений российских оккупационных войск в Украине, Кремль пытается срочно пополнить резервы за счет срочников, наемников и жителей территорий, оккупированных российской армией.
Предыстория:
- Украинская разведка узнала, что российские боевики т.н. "ДНР" увеличили мобилизационный возраст на оккупированных территориях Донбасса до 65 лет.
- Кремль бросил в состав оккупационных подразделений в Украину срочников, не имеющих опыта боевых действий, и военнослужащих "альтернативной службы", которых вообще по закону не должны привлекать к боевым действиям.