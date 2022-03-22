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Маріуполь: ЗСУ збили російський літак, що бомбардував місто

Світлана КізіловаВівторок, 22 березня 2022, 18:05

У вівторок, 22 березня, українські захисники збили ворожий літак, який останнім часоб скидав бомби на Маріуполь.

Джерело: Маріупольська міськрада у Telegram

Дослівно: "Сьогодні є і добрі новини! О 16:45 в районі басейну Нептун наші захисники збили один із літаків російських окупантів, який останні тижні знищував наше місто.

Так буде з кожним ворогом! С кожним, хто зазіхнув на нашу свободу, на наше місто!"

Нагадаємо: Чотири російські танки, кілька одиниць ворожої бронетехніки та піхоту окупантів знищили бійці полку спецпризначення "Азов" під час вуличних боїв у Маріуполі.

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Теми: МаріупольвійнаРосія
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