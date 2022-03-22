Мариуполь: ВСУ сбили российский самолет, бомбивший город
Вторник, 22 марта 2022, 18:05
Во вторник, 22 марта, украинские защитники сбили вражеский самолет, который в последнее время сбрасывал бомбы на Мариуполь.
Источник: Мариупольский горсовет в Telegram
Дословно: "Сегодня есть и хорошие новости! В 16:45 в районе бассейна Нептун наши защитники сбили один из самолетов российских оккупантов, который в последние недели уничтожал наш город.
Да будет с каждым врагом! С каждым, кто посягнул на нашу свободу, на наш город!"
Напомним: Четыре российских танка, несколько единиц вражеской бронетехники и пехоту оккупантов уничтожили бойцы полка спецназначения "Азов" во время уличных боев в Мариуполе.
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