Мариуполь: ВСУ сбили российский самолет, бомбивший город

Во вторник, 22 марта, украинские защитники сбили вражеский самолет, который в последнее время сбрасывал бомбы на Мариуполь.

Источник: Мариупольский горсовет в Telegram

Дословно: "Сегодня есть и хорошие новости! В 16:45 в районе бассейна Нептун наши защитники сбили один из самолетов российских оккупантов, который в последние недели уничтожал наш город.

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Да будет с каждым врагом! С каждым, кто посягнул на нашу свободу, на наш город!"

Напомним: Четыре российских танка, несколько единиц вражеской бронетехники и пехоту оккупантов уничтожили бойцы полка спецназначения "Азов" во время уличных боев в Мариуполе.