Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Мариуполь: ВСУ сбили российский самолет, бомбивший город

Светлана КизиловаВторник, 22 марта 2022, 18:05

Во вторник, 22 марта, украинские защитники сбили вражеский самолет, который в последнее время сбрасывал бомбы на Мариуполь.

Источник: Мариупольский горсовет в Telegram

Дословно: "Сегодня есть и хорошие новости! В 16:45 в районе бассейна Нептун наши защитники сбили один из самолетов российских оккупантов, который в последние недели уничтожал наш город.

Да будет с каждым врагом! С каждым, кто посягнул на нашу свободу, на наш город!"

Напомним: Четыре российских танка, несколько единиц вражеской бронетехники и пехоту оккупантов уничтожили бойцы полка спецназначения "Азов" во время уличных боев в Мариуполе.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Темы: МариупольвойнаРосcия
powered by lun.ua
Главное сегодня

Генштаб: На двух направлениях ВСУ отразили 7 вражеских атак

"Нагорного Карабаха" не существует: Азербайджан напомнил России, чья это территория

Подоляк рассказал, когда переговоры с РФ пойдут полегче

Зеленский: Украина не может сбивать ракеты с дробовиков. Нужны танки и самолеты

Зеленский об оккупации: рубли – разве что на вес и маргиналы-"политики" из мусорников не помогут

В СНБО упрекнули немецкие СМИ, пишущие ложь и роспропаганду об "Азове"

Все новости...
Мариуполь
Мэр Мариуполя уехал из города, чтобы быть на связи – глава ОВА
Российские оккупанты уничтожили музей им. Куинджи в Мариуполе
Ахметов: Металлургические предприятия Мариуполя не будут работать в оккупации
Последние новости
09:46
Войска РФ попытаются оцепить украинские силы на востоке - разведка Британии
08:59
фото Защитники сообщили об освобождении Ольховки под Харьковом
08:59
Оккупанты убили еще троих детей за сутки
08:49
фото, видеоДесятки тысяч человек вышли на марш солидарности с Украиной в Лондоне
08:35
фотоСМИ подозревают, что оккупанты использовали фосфорные бомбы под Авдеевкой
08:29
Оккупанты сжимают кольцо вокруг Мариуполя, но город под контролем ВСУ – мэр 
07:55
Россияне насильно вывезли из Мариуполя от 20 до 30 тысяч горожан – мэр
07:52
Луганщина: россияне обстреляли школу и станцию "скорой"
07:39
Западные чиновники подтвердили, что российский солдат переехал танком своего командира
07:22
Российские военные в Беларуси обменивают топливо и провизию на спиртное – штаб
Все новости...