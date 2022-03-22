Під Маріуполем окупанти захопили евакуаційну колону – Верещук

Представники так званої "ДНР" захопили евакуаційну колону з працівниками ДСНС на погодженому маршруті біля Мангуша під Маріуполем.

Джерело: голова МінТОТ Ірина Верещук в ефірі українських телеканалів

Пряма мова: "Сьогодні на коридорі, який ми спробували вкотре відкрити, є колона автобусів, є працівники ДСНС, яких захопили представники "ДНР". Вони стоять біля Мангуша, зараз там зупинились. Ми намагаємось їх витягти всіма силами".

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"Це визнаний коридор, ми його погодили, погодили з Червоним Хрестом, і зараз людей тримають в заручниках. Повідомляють, що техніку буде забрано, а людей можливо пустять, а можливо й ні".

Деталі: За словами Верещук, із Маріуполя хочуть, але не можуть виїхати більше 100 тисяч людей.

"Коридору немає як такого. А ті, що є, лише для легкових автомобілів і для тих, хто може йти пішки. Уявіть, людям доведеться йти 10, 20 і більше кілометрів до пункту, де б ми могли їх посадити в автобус і відвезти до Запоріжжя більш безпечно", - сказала вона.

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Верещук також розповіла, що досі складно оцінити масштаб катастрофи в обстріляному окупантами драмтеатру в Маріуполі, оскільки рятувальники не можуть туди дістатися через постійні обстріли.

"Однак є точно відома інформація, що люди могли самотужки врятуватись, хоча б якась частина", - додала вона.

Що передувало: У вівторок зранку Верещук повідомляла, що для евакуації людей з Маріуполя до Запоріжжя цього дня буде працювати 3 маршрути, один із яких Мангушська громада – Запоріжжя.