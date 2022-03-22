Под Мариуполем оккупанты захватили эвакуационную колонну – Верещук

Представители так называемой "ДНР" захватили эвакуационную колонну с работниками ГСЧС на согласованном маршруте возле Мангуша под Мариуполем.

Источник: глава МинТОТ Ирина Верещук в эфире украинских телеканалов

Прямая речь: "Сегодня на коридоре, который мы попытались еще раз открыть, есть колонна автобусов, есть работники ГСЧС, которых захватили представители "ДНР". Они стоят возле Мангуша, сейчас там остановились. Мы стараемся их вытащить всеми силами".

"Это признанный коридор, мы его согласовали, согласовали с Красным Крестом, и сейчас людей держат в заложниках. Сообщают, что техника будет изъята, а людей возможно отпустят, а возможно и нет".

Детали: По словам Верещук, из Мариуполя хотят, но не могут уехать больше 100 тысяч человек.

"Коридора нет как такового. А те, что есть, только для легковых автомобилей и для тех, кто может идти пешком. Представьте, людям придется идти 10, 20 и более километров в пункт, где мы могли бы их посадить в автобус и отвезти в Запорожье более безопасно", - сказала она.

Верещук также рассказала, что до сих пор сложно оценить масштаб катастрофы в обстрелянном оккупантами драмтеатре в Мариуполе, поскольку спасатели не могут туда добраться из-за постоянных обстрелов.

"Однако есть точно известная информация, что люди могли самостоятельно спастись, хотя бы какая-то часть", - добавила она.

Что предшествовало: Во вторник утром Верещук сообщала, что для эвакуации людей из Мариуполя в Запорожье в этот день будут работать 3 маршрута, один из которых Мангушская община – Запорожье.