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У російських окупантів нестача забезпечення і значні втрати – зведення

Світлана КізіловаВівторок, 22 березня 2022, 20:13
Знищені російські окупанти та їх техніка, фото з сайту novynarnia

Незважаючи на активну російську пропаганду, особовий склад окремих підрозділів Центрального воєнного округу РФ деморалізований через значні втрати. Противник має проблеми з тиловим забезпеченням угрупувань окупаційних військ майже на всіх напрямках.

Джерело: зведення штабу у Facebook станом на 18:00

Деталі: У штабі констатуються, що фіксують випадки масової відмови військовослужбовців збройних сил РФ брати участь у війні проти України. За наявною інформацією, в 155-й окремій бригаді морської піхоти з початку війни близько 220 військовослужбовців відмовились брати участь в збройній агресії проти України. Всього, у період з 24 лютого цього року, загинуло близько 50 та поранено близько 110 військовослужбовців цієї частини. Також неабиякий резонанс у російському суспільстві викликає загибель в російсько-українській війні вищих та старших офіцерів.

Дослівно: "Противник, як зазначалось раніше, має суттєві проблеми з тиловим забезпеченням угрупувань окупаційних військ майже на всіх напрямках. Крім того, окупаційні війська продовжують нести значні втрати через неналежно організовану систему медичного забезпечення.

Так, через несвоєчасне надання медичної допомоги, відсутність системи медичної евакуації поранених та брак медикаментів, великих втрат зазнали підрозділи 7-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ збройних сил російської федерації.

Українські захисники та захисниці продовжують стримувати ворога, демонструючи приклади мужністі та героїзму, і нищать його на всіх напрямках".

Деталі: Повідомляється, що не досягаючи успіху, ворог продовжує завдавати ракетно-бомбові удари з використанням засобів повітряного нападу по об’єктах військової та цивільної інфраструктури у Житомирській, Київській, Чернігівській, Харківській та Донецькій областях. Противник здійснив понад 80 вильотів літаків, зокрема, 29 з аеродромів Барановичі та Бобруйськ, що розташовані у Білорусі.

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До нанесення ударів по об’єктах залучались літаки бомбардувальної, штурмової та винищувальної авіації. З метою ведення повітряної розвідки об’єктів на території України ворог задіяв п’ять літаків-розвідників.

В Чорноморській та Азовській операційних зонах кораблі військово-морського флоту російської федерації виконують завдання у визначених районах Чорного моря. У північно-східній частині Азовського моря для підтримки дій наземного угруповання окупаційних військ продовжують перебувати до 5 кораблів різних типів.

Теми: війнаРосія
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